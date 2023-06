«Weil wir Champions sind» läuft nicht besser

Quotennews

Die einstige RTL+-Produktion feierte Premiere bei RTL. Im Anschluss gab es wieder ein «Stern TV Spezial» zu sehen.

Der Basketballtrainer Andreas, verkörpert von Wotan Wilke Möhring, wird aufgrund einer Alkoholfahrt zu Sozialstunden verdonnert und muss mit geistig-behinderten Menschen zusammenarbeiten. Passend zu den Special Olympics und der Woche der Vielfalt holte RTL den Spielfilm aus dem Archiv, der vergangenes Jahr schon bei VOX Free-TV-Premiere feierte. 2,07 Millionen Menschen schalteten damals ein, 11,1 Prozent Marktanteil waren die Folge.Die Adaption des spanischen Filmes «Campeones» heißtund wurde von Christoph Schnee umgesetzt. Oliver Philipp und Andreas Fuhrmann schrieben das deutsche Drehbuch. Die RTL-Ausstrahlung am Donnerstag holte nur 1,23 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte sich 5,5 Prozent. In der Zielgruppe standen 0,36 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil wurde mit acht Prozent bemessen.holte 1,08 Millionen Fernsehzuschauer, die für 6,0 Prozent Marktanteil standen. Die Nachrichten sicherten sich 0,31 Millionen junge Zuschauer und fuhren 7,8 Prozent Marktanteil ein. Dasmit dem „Zusammen stark“ hatte 0,61 Millionen Zuschauer, wovon 0,15 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die von Steffen Hallaschka moderierte Sendung brachte 4,9 Prozent bei allen und 5,4 Prozent bei den Jüngeren.Daserzielte noch 0,59 Millionen Zuschauer, die Sendung mit Lothar Keller verbuchte 9,0 Prozent Marktanteil bei den jungen Menschen. Eine neue Folge vonaus dem Jahr 2021 stand von 00.35 bis 01.50 Uhr auf dem Programm. 0,26 Millionen Menschen blieben bis tief in die Nacht wach und sicherten dem Sender 5,8 Prozent Marktanteil. Mit 0,09 Millionen jungen Menschen verbuchte man 8,2 Prozent.