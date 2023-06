«1883» holt vier Millionen Zuschauer

US-Fernsehen

Eineinhalb Jahre nach der Streaming-Premiere lief die erste Folge nun auch bei Paramount Network.

Freunde bei Paramount: Nachdem im Herbst 2021 schonbeim Streamingdienst Paramount+ erfolgreich lief, war auch die lineare Ausstrahlung bei Paramount+ erfolgreich. Die erste Folge erreichte am Freitagabend 3,8 Millionen Fernsehzuschauer und war damit die erfolgreichste Serienpremiere im Kabelfernsehen seit drei Jahren.Die komplette Staffel der preisgekrönten limitierten Serie wird weiterhin wöchentlich auf Paramount Network ausgestrahlt. Die Ausstrahlung enthält erweiterte Featurettes am Ende jeder Episode.«1883 folgt» der Familie Dutton auf ihrer Reise nach Westen durch die Great Plains. Es ist eine schonungslose Nacherzählung der Expansion des Westens und eine intensive Studie über eine Familie, die vor der Armut flieht, um eine bessere Zukunft in Amerikas gelobtem Land - Montana - zu suchen.