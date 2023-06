BBC Studios übernimmt STV

International

Damit dringt der kommerzielle Arm der BBC nach Dänemark, Norwegen und Schweden vor.

Die kommerziellen Studios der BBC haben STV übernommen. Die Übernahme wird der britischen Produktions- und Vertriebsgesellschaft helfen, ihre Präsenz in Dänemark, Norwegen und Schweden auszubauen und ihre bestehenden Produktionsstätten zu erweitern. BBCS erklärte, die Übernahme sei eine Reaktion auf das wachsende Interesse und die Möglichkeiten für BBC-Inhalte auf dem Markt".STV mit Sitz in Kopenhagen und Niederlassungen in Norwegen und Schweden produziert unter anderem Factual Entertainment Formate wie «Big Love» und «Get Lost Honey». STV fungiert auch als lokaler Produzent für «Long Lost Family», «Glücksrad» und «Bargain King». Die beiden Unternehmen haben bereits bei «Denmark Saves the Planet» für TV2 und bei der Entwicklung einer lokalen Version von «The Office» zusammengearbeitet.Die drei bestehenden STV-Büros werden in BBC Studios Nordic Productions umbenannt und der Geschäftsführer der Region, Daniel Svarts, wird an Jan Salling, den Leiter der BBC Studios Nordic, berichten. BBC Studios Nordic Productions wird lokale Adaptionen von fiktionalen und non-fiktionalen Formaten der BBC Studios sowie eigene Produktionen entwickeln. Das Unternehmen wird den Vertrieb und die Produktion von STV-Formaten außerhalb Skandinaviens übernehmen.Die Transaktion bedeutet auch, dass BBC Studios und Banijay sich darauf geeinigt haben, ihre lokale First-Look-Vereinbarung für ungeschriebene Formate nicht zu verlängern, obwohl die beiden Unternehmen weiterhin bei «Dancing With The Stars» in den nordischen Ländern, «The Great Bake Off» in Schweden und «The Dementia Choir» in Dänemark und Norwegen zusammenarbeiten werden, wobei Banijay als lokaler Produzent fungiert.Die BBC Studios haben kürzlich Sid Gentle, Voltage TV und ein Viertel von Mothership Production erworben. Matt Forde, Managing Director für internationale Produktionen und Formate bei den BBC Studios, sagte: In der Region gibt es eine große Affinität und Zuneigung zur Marke BBC und eine wachsende Nachfrage nach unseren Inhalten vor Ort. Der Aufbau einer umfassenden Produktionspräsenz in der Region war ein lang gehegter Wunsch und eine natürliche Entwicklung für das Unternehmen nach mehreren Jahren erfolgreicher Formatlizenzen und Koproduktionen. Als völlig unabhängiger Produzent vor Ort können wir nun umfassendere kreative Gespräche führen und die Möglichkeit nutzen, originäres kreatives geistiges Eigentum aus Skandinavien zu entwickeln und auf den internationalen Markt zu exportieren. Diese Übernahme macht uns zu einem internationalen Produzenten von Format.Jacob DeBoer, Executive VP of International Production and Formats bei BBC Studios, sagte: "Wir freuen uns sehr, dass sich das unglaublich talentierte Team von STV mit uns zu BBC Studios Nordic Productions zusammengeschlossen hat. Sie sind ein außergewöhnlich kreatives Team mit einer hervorragenden Erfolgsbilanz, und mit Jan an der Spitze unseres neuesten Produktionshauses können wir es kaum erwarten, unsere Ideen zu Sendern und Plattformen in Skandinavien und darüber hinaus zu bringen".René Szczyrbak, Gründer von STV, fügte hinzu: "STV ist seit 36 Jahren mein Baby und mein Geschäft. Es war eine große Entscheidung, das Unternehmen weiterzugeben, aber die Schlüssel an die BBC Studios zu übergeben, fühlt sich richtig an und macht mich sehr stolz, denn die Marke BBC war schon immer ein Synonym für herausragende Qualität. Ebenso stolz bin ich darauf, dass das gesamte Managementteam unter der Leitung von Daniel Svarts im Unternehmen bleibt, um die Kontinuität unserer wichtigen Marktbeziehungen zu gewährleisten. Ich werde das Team und das Unternehmen weiterhin auf jede erdenkliche Weise unterstützen."