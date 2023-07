Filme des Grauens

Action-Star Bruce Willis hat vor seinem Karriere-Ende noch in diesem Film mitgewirkt.

Beihandelt es sich um einen Science-Fiction-Actionfilm, der im Jahr 2021 in die Kinos kommt. Schauplatz des Films ist eine futuristische Welt, in der eine außerirdische Spezies eine Bedrohung für die Erde darstellt. Eine Gruppe von Elitekämpfern unter der Führung von James Ford, gespielt von Bruce Willis, schließt sich zusammen, um einen Präventivschlag gegen die außerirdische Bedrohung zu führen und so die Menschheit zu retten.Produzent des Films ist Corey Large, der mit Edward Drake das Drehbuch schrieb. Corey Large ist ein erfahrener Produzent, der durch seine Arbeit bei Filmen wie «It Follows» und «November Criminals» bekannt ist. Edward Drake ist auch als Autor und Regisseur tätig und hat an Projekten wie Breach und Animals mitgewirkt. Gemeinsam haben sie sich zum Ziel gesetzt, ein actionreiches Science-Fiction-Spektakel zu schaffen, das die Zuschauer mit packenden Kämpfen und visuellen Effekten begeistern soll. Die Regie wurde von Edward Drake übernommen, der auch für das Drehbuch verantwortlich war. Als Regisseur wollte er die Spannung und die intensiven Actionszenen des Films einfangen. Um die Charaktere zum Leben zu erwecken und die dramatische Atmosphäre des interstellaren Konflikts einzufangen, arbeitete Drake eng mit den Schauspielern zusammen.Die Pressestimmen zu «Cosmic Sin» waren überwiegend vernichtend. Kritisiert wurde vor allem das flache Drehbuch, das als klischeebehaftet und voraussehbar empfunden wurde. Die Charakterentwicklung und die Dialoge wurden als unglaubhaft und oberflächlich empfunden. Einige Kritiker bemängelten auch die Inszenierung der Actionsequenzen, die als unübersichtlich und uninspiriert empfunden wurde.Trotz der negativen Kritiken war der Film an den Kinokassen nur mäßig erfolgreich und erreichte auch über Streaming-Plattformen ein Publikum. Während einige Zuschauer die visuellen Effekte und die Actionelemente des Films schätzten, sahen andere das Potenzial des Films nicht voll ausgeschöpft. Nach «Cosmic Sin» waren die Filmemacher an verschiedenen anderen Projekten beteiligt. Corey Large produzierte weiterhin Filme in verschiedenen Genres und setzte seine Karriere als Filmemacher fort. Auch Edward Drake war als Regisseur und Drehbuchautor an weiteren Science-Fiction-Projekten beteiligt.Im Großen und Ganzen bleibt «Cosmic Sin» ein Film, der für seine schwache Inszenierung und sein vorhersehbares Drehbuch kritisiert worden ist. Dennoch bietet er Actionfans mit interstellaren Kämpfen und visuellen Effekten Unterhaltung.