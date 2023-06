«Project Greenlight» startet

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Max zeigt auch den Film «Gray Matter».

Alle zehn Episoden der Max Original-Doku-Seriewerden am Donnerstag, 13. Juli, ausgestrahlt. Produziert von der für den Emmy- und den Golden Globe-nominierten Issa Rae. Das Format ist eine Neuauflage der von der Kritik gefeierten Originalserie von Miramax Television und HBO, konzentriert sich auf die nächste Generation talentierter Filmemacherinnen, die die Chance erhalten, einen Spielfilm zu drehen.Die ausführende Produzentin Issa Rae sowie Kumail Nanjiani und Gina Prince-Bythewood fungieren während der gesamten Staffel als Mentoren. «Project Greenlight» öffnet den Vorhang für den Prozess des Filmemachens von Anfang bis Ende und bietet einen einzigartigen 360°-Blick auf die Erfahrungen der ausgewählten Regisseurin Meko Winbush, die ihren ersten Spielfilminszeniert.Im Mittelpunkt des Science-Fiction-Thrillers «Gray Matter», der ebenfalls am 13. Juli Premiere hat, unter der Regie von Meko Winbush stehen Ayla und ihre Tochter Aurora, die beide übermenschliche Fähigkeiten besitzen. Während Ayla versucht, Aurora den Umgang mit diesen Fähigkeiten beizubringen, gerät Aurora durch einen tragischen Vorfall in die Kontrolle über ihr Schicksal und zwingt Ayla, sich der Wahrheit ihrer Vergangenheit zu stellen.