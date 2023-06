Astrid Plenk bleibt KiKA-Programmchefin

Köpfe

Die Programmgeschäftsführerin des ARD/ZDF-Kinderkanals wurde von den Intendanten für drei weitere Jahre im Amt bestätigt.

Astrid Plenk ist seit 2018 Programmgeschäftsführerin des Kinderkanals von ARD und ZDF und trägt in dieser Funktion die Gesamtverantwortung für die Entwicklung, Planung, Redaktion und Herstellung der Programmangebote in den Bereichen Fiktion, Serie, Lizenzen sowie non-fiktionaler und fiktionaler Inhalte für das öffentlich-rechtliche Kinderprogramm. Diese Arbeit soll sich auch weiterhin fortsetzen, wie die Intendanten der beiden Sender auf ihrer Sitzung am 20. und 21. Juni in Stuttgart beschlossen haben. Dem Vorschlag des federführenden MDR für eine Vertragsverlängerung um drei Jahre wurde zugestimmt. Die Personalie steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des MDR-Verwaltungsrates.„Ich freue mich, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Astrid Plenk fortsetzen werden. Sie bringt sich seit Jahren mit Ihrer herausragenden Fachkompetenz ein, in besonderem Maße auch beim Ausbau der digitalen Ausspielwege des KiKA. Stetig steigende Nutzungszahlen bestätigen den erfolgreichen Weg“, so MDR-Intendantin Karola Wille, die hinzufügt: „Ihr gelingt es mit viel Kreativität und Innovationskraft, vielfältige und medienpädagogisch wertvolle Qualitätsangebote für Kinder zu schaffen. KiKA ist längst das Gütesiegel, wenn es um hochwertige kindgerechte Inhalte geht. Eltern vertrauen dem KiKA, denn sie wissen, dass ihre Kinder dort in besten Händen sind. Nun gilt es, den KiKA im Sinne der Kinder noch weiter zu stärken – mit einer breiten Themenpalette aus allen Genres, mit wertevermittelnden Impulsen zum Nachdenken, Nachfragen und Mitmachen sowie mit Beiträgen zur Meinungsbildung, zur Teilhabe und einem offenen und wertschätzenden Miteinander.“Unter der Leitung von Astrid Plenk ist der KiKA laut ARD-Angaben seit 2021 mit 16,4 Prozent Marktanteil das beliebteste und erfolgreichste lineare Kindermedienangebot in Deutschland.