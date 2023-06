Channel 5 mit Titanic-Schiff-Doku

England

Bereits am Donnerstag strahlt der britische Sender eine Dokumentation aus.

Die Suche nach dem Titan-Tauchboot und dessen Rettung, bevor der Luftvorrat für vier Tage zur Neige geht, steht im Mittelpunkt einer neuen, schnell gedrehten Dokumentation des britischen Senders Channel 5. Die Ausstrahlung vonist für Donnerstag geplant. Der Dokumentarfilm wird von «5 News»-Moderator Dan Walker präsentiert.Der von ITN produzierte Dokumentarfilm verspricht, über die Berichterstattung hinauszugehen und die Zuschauer auf den neuesten Stand zu bringen, indem er den weiteren Kontext der Reise, die Passagiere und die Faszination des Titanic-Schiffswracks beleuchtet. Der Film wird auch mit Experten sprechen und sich mit dem Aufstieg des Extremtourismus befassen.ITN ist in Großbritannien ein beliebtes Produktionsunternehmen für schnell umsetzbare Filme, die auf aktuelle Ereignisse reagieren. Kürzlich produzierte das Unternehmen ein Special über die Britin Nicola Bulley, die im Januar spurlos verschwand, als sie mit ihrem Hund spazieren ging, und drei Wochen später tot in einem örtlichen Fluss gefunden wurde.Ian Rumsey, geschäftsführender Direktor für Inhalte bei ITN, sagte: "Dieses Programm wird alles abbilden, von der Erkundung selbst über den Aufstieg des Extremtourismus bis hin zu den Rettungsversuchen, aber vor allem wird es eine sehr menschliche Geschichte erzählen, die die Nation in ihren Bann gezogen hat: Es geht um fünf Menschen, alle mit Familien, die auf dem Grund des Ozeans gefangen sind. Unsere Erfahrung und unser Ruf als verantwortungsbewusste Filmemacher bedeutet, dass wir solche Geschichten immer mit großer Sensibilität behandeln.