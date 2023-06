Amazon soll 6,1 Milliarden in Großbritannien investiert haben

England

Nachdem das Unternehmen seine Umsätze bekannt gab, will man seit Jahren viel Geld in das Land gesteckt haben.

Amazon hat erklärt, dass seine Investitionen seit 2010 4,8 Milliarden Pfund (6,1 Milliarden Dollar) an Bruttowertschöpfung – und 16.000 Arbeitsplätze – zur britischen Wirtschaft beigetragen haben. Dies deckt das gesamte Spektrum der verschiedenen Tochtergesellschaften des Online-Einzelhandelsriesen ab, darunter Kindle Direct Publishing, Amazon Publishing, Prime Video, Audible, Amazon Fashion, Amazon Music und Amazon Games, um nur einige zu nennen. Insgesamt hat das Unternehmen – das die Zahlen am Mittwoch veröffentlichte – seit 2010 mehr als 4,2 Milliarden Pfund in die britische Kreativwirtschaft investiert und seine Investitionen seit 2018 verdoppelt.Da Prime Video weiterhin in die britische Kreativbranche investiert, kann es auch das British Film Institute als seine nächste Station zählen. Eine Reihe der in Großbritannien gedrehten Shows des Streaminganbieters, darunter «Good Omens» und «Clarkson's Farm», werden im Rahmen einer neuen Partnerschaft im BFI National Archive digital aufbewahrt. Die Vereinbarung mit Prime Video kommt fast ein Jahr nachdem Netflix eine ähnliche Vereinbarung getroffen hat, um einige seiner eigenen Filme in das berühmte Archiv aufzunehmen. Diese Vereinbarung wurde im September getroffen, wie Variety erfuhr.John Boumphrey, Vizepräsident und Landesleiter Großbritannien bei Amazon, sagte: "Das Vereinigte Königreich ist seit langem ein kreatives Kraftzentrum mit einigen der talentiertesten Autoren, Musikern, Schauspielern, Designern, Technikern und vielen mehr. Amazon ist einzigartig in der Bandbreite der von uns unterstützten Kreativbranchen, von TV und Musik bis hin zu Mode und Verlagswesen. Neue Daten zeigen, dass unsere Investitionen in diese Branchen seit 2010 mehr als 4,8 Milliarden Pfund zur britischen Wirtschaft beigetragen haben. Wir sind entschlossen, diesen wichtigen Sektor zu unterstützen, und haben unsere Investitionen in britische Produktionen, Qualifizierungsprogramme, Produktionsanlagen und vieles mehr mehr verdoppelt, um den britischen Kreativsektor heute zu stärken und die Kreativen von morgen zu unterstützen."