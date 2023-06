«Fiesta en la Madriguera»: Tenoch Huerta zieht sich zurück

Köpfe

Dem Schauspieler werden sexuelle Vorwürfe vorgeworfen.

Tenoch Huerta, der in «Black Panther 2» mitspielte, ist aus dem kommenden Netflix-Filmausgestiegen, nachdem gegen ihn eine Klage wegen sexueller Nötigung eingereicht worden war.Huerta bestätigte die Nachricht in einer Erklärung: "Angesichts der Auswirkungen der jüngsten falschen Aussagen von María Elena Ríos und des Schadens, den sie verursacht haben, habe ich keine andere Wahl, als mich von der Teilnahme an dem Film «Fiesta en la Madriguera» zurückzuziehen. Ich tue dies mit großer Traurigkeit, aber ich kann nicht zulassen, dass ihre Handlungen nicht nur mir, sondern auch der Arbeit von Dutzenden talentierter und hart arbeitender Menschen, die an dem Projekt beteiligt sind, schaden. Ich konzentriere mich jetzt einfach darauf, meinen Ruf wiederherzustellen.“Der Schauspieler hatte die Anschuldigung zuvor bestritten und ihre Darstellung als "falsch und völlig unbegründet" bezeichnet und gesagt: "Ich kann das nicht länger unwidersprochen stehen lassen. Vor ungefähr einem Jahr war ich mehrere Monate mit Elena zusammen", schrieb Huerta. "Es war zu jeder Zeit völlig einvernehmlich, wie unzählige andere bezeugen können. Und während der gesamten Zeit war es eine liebevolle, warme und sich gegenseitig unterstützende Beziehung. Nach dem Ende der Beziehung begann Elena jedoch, unsere Interaktionen sowohl privat als auch vor Gruppen von gemeinsamen Freunden falsch darzustellen.