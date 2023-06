Sendersprecher Zamorano verlässt RTLZWEI

Köpfe

Jörg Neunecker steigt in Hierarchie auf und folgt auf Carlos Zamorano, der eine Full-Service-Organisation gründet.

Bei RTLZWEI kommt es zu Veränderungen hinter den Kulissen. Wie der Grünwalder Privatsender am Donnerstag bestätigte, verlässt der langjährige Leiter des Bereichs Marketing und Kommunikation von RTLZWEI und El Cartel, Carlos Zamorano nach zehn Jahren in dieser Position das Unternehmen. Er verlässt RTLZWEI „auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen“, wie es in der Mitteilung hieß, und bleibt dem Sender aber weiterhin partnerschaftlich verbunden. Zamorano gründet die Full-Service-Agentur „Purple Lemon Tree“, die direkt die operative Betreuung der Consumer Communication von ihrem ersten Kunden RTLZWEI übernimmt.Carlos Zamorano sagt über seinen Abschied: „Exakt zehn Jahre durfte ich mit RTLZWEI eine der emotional aufgeladensten Medienmarken entwickeln und mitgestalten. Ob wir als Vorreiter der digitalen Transformation Soaps wie «Berlin – Tag & Nacht» mit herausragenden Digital-Marketing-Aktionen prägten, das Genre der Family Soaps als eigene Marken entwickelten, die Automarke «GRIP» als Mega-Event für zehntausende Fans entwickelten und inszenierten oder den gesamten Sender als Home of Reality positionierten. Die Arbeit an der Sendermarke RTLZWEI mit seinen vielen Programm-Marken und die erfolgreiche Positionierung des Vermarkters EL CARTEL im B2B-Markt inklusive unserer legendären Screenforce-Shows werden mir immer in Erinnerung bleiben. Alles ermöglicht durch Andreas Bartl, der mich stets maximal unterstütze und mir die notwendige kreative Freiheit gab, mit einem genialen Team aus Kreativen und zuverlässigen KommunikatorInnen sowie mit voller Unterstützung meiner herausragenden GeschäftsleitungskollegInnen. Euch allen gilt mein aufrichtiger Dank. Nun schlage ich ein neues Kapitel auf, auf das ich mich sehr freue und zu dem ich zu gegebener Zeit mehr sagen werde."RTLZWEI-Geschäftsführer Andreas Bartl sagt: „Es war ein Privileg mit Carlos diesen langen und ereignisreichen Weg bei RTLZWEI zusammen gegangen zu sein. Er ist eine Persönlichkeit, eine absolute Spitzenkraft in seinem Gewerk und dazu ein toller Kollege. Er hat die Sendermarke RTLZWEI erfolgreich als 'Home of Reality' positioniert und mit derselben Leidenschaft auch die Formatmarken gepflegt und gestärkt. Ich danke Carlos sehr und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit in neuer Konstellation.“RTLZWEI hat im gleichen Zug auch Zamoranos Nachfolger präsentiert. Jörg Neunecker, Leiter Unternehmenskommunikation & B2B-Marketing von RTLZWEI und EL CARTEL, verantwortet zusätzlich die Consumer Communication und ist damit für die ganzheitliche Kommunikation des TV-Senders und des Vermarkters zuständig. Jörg Neunecker berichtet in seiner neuen Position als Direktor Kommunikation direkt an Bartl. Die Verantwortung des Consumer Marketings und der Musikkooperationen liegt künftig bei Julian Krietsch, Bereichsleiter "Channel Strategy & Content Distribution". Aus seinem Team steuert Marco Kunze, Leiter "Channel Management", neben der plattformübergreifenden Content-Planung und Windowing-Strategie auch die Promotion des Senders. Auch die Abteilung "Music & Live Entertainment" unter der Leitung von Thomas Elbracht wechselt komplett in den Geschäftsbereich, um Synergieeffekte zu nutzen und im Markt channelübergreifende und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Darüber hinaus entwickelt Julian Krietsch die Brand Strategy des Senders weiter, gemeinsam mit Andreas Bartl, Jörg Neunecker und Klaus Schäfer, Geschäftsführer der Kreativ-Agentur mehappy.tv, die die On-Air-Promotion für RTLZWEI ganzheitlich umsetzt.„Starker Zusammenhalt, langjährige Erfahrung und schnelle Entscheidungsprozesse zeichnen die Teams bei RTLZWEI aus. Daher werden wir die Neustrukturierung im Bereich Marketing & Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen aus den eigenen Reihen umsetzen. Ich arbeite mit Julian, Jörg, Marco und Thomas seit Jahren vertrauensvoll zusammen. Ihr Fachwissen und ihre Führungsqualitäten leisten einen wichtigen Beitrag für das Unternehmen. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit“, so Bartl.