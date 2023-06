«The Chi» kehrt im August zurück

US-Fernsehen

Showtime wird die Drama-Serie mit der sechsten Staffel schon bald fortsetzen.

Die sechste Staffel der erfolgreichen Showtime-Dramaseriefeiert am Freitag, den 4. August, ihre Premiere im Streaming auf Paramount+, bevor sie am Sonntag, den 6. August, um 21.00 Uhr auf Showtime ihr Sende-Debüt feiert. Nachdem die fünfte Staffel im vergangenen Jahr einen neuen Zuschauerrekord verzeichnen konnte, verlängerte das Network die Serie einmalig auf 16 Episoden, die in zwei Staffeln zu je acht Episoden aufgeteilt werden, wobei die zweite Hälfte der Staffel zu einem späteren Zeitpunkt Premiere feiern wird."«The Chi» ist Showtime vom Feinsten - komplexe Charaktere und ausgefeilte Geschichten, die unseren Zuschauern Lust auf mehr machen. Deshalb haben wir diese Staffel zu ihrer bisher größten erweitert", so Chris McCarthy, President/CEO, Showtime/MTV Entertainment Studios und Paramount Media Networks. "Lena ist eine begnadete Schöpferin und wir sind glücklich, mit ihr an dieser kultigen Serie - einer unserer größten - zusammenzuarbeiten, während wir uns weiterhin auf verschiedene Kulturen stützen, eine unserer wichtigsten Programmspuren, die wir mit dem Start von Paramount+ mit SHOWTIME ausbauen werden."«The Chi» wurde von der Emmy-Gewinnerin Lena Waithe und ihrem Hillman Grad-Firma («Twenties», «Master of None») entwickelt und produziert und vom Academy Award- und Emmy-Gewinner Common (Selma) als ausführender Produzent betreut. Die Serie ist eine zeitgemäße Coming-of-Age-Geschichte, in deren Mittelpunkt eine Gruppe von Bewohnern der South Side von Chicago steht, die durch einen Zufall miteinander verbunden sind, aber auch das Bedürfnis nach Verbindung und Erlösung verbindet. Das Format wird vollständig in der namensgebenden Stadt produziert und von 20th Television hergestellt.In dieser Staffel schwankt das Leben zwischen den höchsten Höhen und tiefsten Tiefen. Große Träume werden endlich verwirklicht, aber zu einem hohen Preis, und jeder wird auf unvorstellbare Weise auf die Probe gestellt, während er die Risiken und Vorteile seines nächsten großen Schrittes berechnet. Emmetts (Jacob Latimore) und Kieshas (Birgundi Baker) glückliche Verbindung wird durch seinen unstillbaren Drang, Smokey's zu vergrößern, und eine neue gefährliche Partnerschaft auf die Probe gestellt, während Kiesha schließlich auf eine lohnende neue Karriere zusteuert. Douda (Curtiss Cook) muss sich mit den Folgen des Mordes an Q und den Auswirkungen auf die schwankende Loyalität in seinem inneren Kreis auseinandersetzen.