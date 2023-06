Geo portraitiert Marilyn Monroe

TV-News

Der Fernsehsender hat eine vierteilige Reihe im Programm.

Bei Geo Television werden sehr viele Reportage und Dokumentationen wiederholt. Doch nun widmet sich der Pay-TV-Sender ab Mittwoch, den 5. Juli, um 20.15 Uhr einer Filmikone. Die Rede ist von Marilyn Monroe. Die vierteilige Seriewurde von Jessica Chastain im Original gesprochen. Darin kommen unter anderem Amber Tamblyn, Mira Sorvino und Alice Malone zu Wort. Die Produktionsfirma RAW drehte das Format für den Nachrichtensender CNN, der mit der Ausstrahlung am 16. Januar 2022 begann. Karen McGann führte bei diesem Vierteiler Regie.Trotz ihrer schweren Kindheit träumt die junge Norma Jean davon, ein Star zu werden und setzt alles daran, ihren Traum wahrwerden zu lassen, teasert Geo die Deutschlandpremiere an. Kurz nach ihrem ersten Vorsprechen empfiehlt ihr Ben Lyon, der Casting-Chef von 20th Century Fox, ihren Namen zu ändern – Marilyn Monroe war geboren. Doch das Studio lässt sie wieder fallen. Schließlich unterschreibt sie bei Columbia Pictures und spielt ihre erste Hauptrolle in einem Film.Am Donnerstag, den 20. Juli, strahlt Geo auchaus. Die Reportage aus dem Jahr 2021 führt die Zuschauer hinter die Kulissen des High-Stakes-Webb-Weltraumteleskops der NASA, das am 25. Dezember 2021 gestartet wurde. Sie zeigt nicht nur die Entstehung dieser gewaltigen Maschine, des ehrgeizigsten Weltraumteleskops das jemals gebaut wurde, sondern präsentiert auch die Geschichte einer Gruppe von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die Leben jenseits unseres Sonnensystems suchen.