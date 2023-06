Sat.1 und ProSieben mit alten Rankingshows und «James Bond»

Quotennews

Trotz Wiederholungen lief es für Sat.1 mit Rankingshows gestern recht zufriedenstellend. Noch deutlich besser stand da ProSieben mit zwei «James Bond»-Filmen da.



In Sat.1 musste zur gestrigen Primetime die Wiederholung der Rankingshowherhalten. Für das Programm schalteten dennoch 0,99 Millionen Fernsehende ein, wodurch man bei soliden 4,6 Prozent Marktanteil landete. Bei den 0,30 Millionen Jüngeren wurden hohe 7,7 Prozent eingefahren. Direkt im Anschluss wurde dannwiederholt, was weiterhin 0,76 Millionen Interessenten überzeugte. Die Quote veränderte sich mit 4,7 Prozent kaum. Die 0,24 Millionen Umworbenen waren hingegen auf gute 7,1 Prozent zurückgefallen.ProSieben entschied sich hingegen für die Ausstrahlung des Actionthrillersund lockte damit 1,43 Millionen Zuschauer auf den Sender. Dies spiegelte sich in einem hervorragenden Marktanteil von 6,9 Prozent wider. Bei den 0,39 Millionen Werberelevanten wurden gleichzeitig gute 10,0 Prozent Marktanteil verbucht. Mitverkleinerte sich das Publikum auf 0,81 Millionen Menschen, während die Sehbeteiligung auf ausgezeichnete 8,4 Prozent wuchs. 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährige beliefen sich zudem auf starke 11,5 Prozent Marktanteil.Der Thrillereröffnete die Primetime von RTLZWEI und sorgte bei 0,63 Millionen Interessenten für hohe 2,9 Prozent Marktanteil. Bei den 0,22 Millionen Jüngeren kam ebenfalls ein überzeugender Wert von 5,8 Prozent zustande. Der Weltraumthrillerlandete mit 0,47 Millionen Zusehenden noch bei guten 2,8 Prozent Marktanteil. Die 0,21 Millionen Umworbenen erhöhten auf starke 5,9 Prozent.