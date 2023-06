«Die Chefin» verliert leicht, hat aber weiterhin die Nase vorne

Quotennews

Damit sicherte sich das ZDF auch an diesem Freitagabend deutlich den Tagessieg.



Wie auch in den Wochen zuvor startete das ZDF am Freitag mit einer Wiederholung der Krimiseriein die Primetime. Gegenüber der Vorwoche war die Reichweite von 4,84 auf 4,77 Millionen Menschen gesunken. Dennoch fuhr der Sender mit dem Programm den Tagessieg ein. Der Marktanteil stagnierte hingegen bei starken 22,0 Prozent. Zudem hatten sich die 0,23 Millionen Jüngeren von zuletzt mäßigen 5,1 auf passable 6,2 Prozent gesteigert.hatte sich von zuletzt 3,54 auf nun 3,81 Millionen Fernsehende gesteigert. Dies wurde mit einer hohen Quote von 17,7 Prozent belohnt. Die 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährigen blieben hingegen bei ausbaufähigen 4,9 Prozent hängen. Ab 22.50 Uhr startete der Sender schließlich mit. Hierfür interessierten sich noch 1,09 Millionen Zuschauer, was lediglich schwachen 6,8 Prozent Marktanteil entsprach. Die 0,25 Millionen jüngeren Neugierigen schoben sich mit 7,4 Prozent hingegen knapp über den Senderschnitt.Das Erste setzte zur Primetime hingegen auf die Wiederholung der Romantikkomödie. 2020 hatte die Erstausstrahlung 5,52 Millionen Menschen überzeugt, während gestern noch 2,95 Millionen Zusehende mit von der Partie waren. Dies reichte zumindest für einen guten Marktanteil von 13,6 Prozent. Das jüngere Publikum hatte sich von 0,80 auf 0,32 Millionen Interessenten verkleinert. Hier kamen gestern noch knapp überdurchschnittliche 8,3 Prozent Marktanteil zustande.