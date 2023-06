Sky setzt «Drift» im September fort

TV-News

Die zweite Runde startet damit nur ein halbes Jahr nach der Premiere.

Wenige Monate nach der Premiere der Action-Seriehat Sky bereits den zweiten Teil der ersten Staffel angekündigt, die erneut fünf Folgen umfassen und ab dem 1. September starten wird. Darin sind Ken Duken und Fabian Busch als ungleiches Brüderpaar und Ermittlerduo Ali und Leo Zeller zu sehen, wie sie nach den wahren Hintergründen des dramatischen Brückeneinsturzes, für den Ali verantwortlich gemacht wurde, suchen.Im Zuge ihrer Recherchen zu dem fatalen Brückeneinsturz wurde Rechtsanwältin Maryam Soltani (Mona Pirzad) in ihrem Büro überfallen und bedroht. Sie ist der Wahrheit zu nah gekommen. Aber wer ist für die Katastrophe und den Angriff verantwortlich? Je tiefer Polizist Ali Zeller (Duken) zusammen mit seinem Bruder Leo (Busch) und Maryam in die Suche nach den Tätern eintauchen, desto enger zieht sich die Schlinge um sie zu. Nachdem Ali und Leo bei ihren Ermittlungen Grenzen weit überschreiten, müssen sie alles dafür tun, um ihre Spuren zu verwischen. Dabei kommt ihnen aber Edda Münch (Nadeshda Brennicke) in die Quere, die auf der Suche nach ihrem vermissten Sohn keine Gnade kennt und auch Drogenboss Rainer Lanski (Daniel Zillmann) ins Visier der Zeller-Brüder bringt. Als auch noch ein mysteriöser Killer (Stephan Luca) in München auftaucht und die Aufarbeitung des Brückeneinsturzes vor Gericht sabotiert, scheint die Lage für Ali, Leo und Maryam immer aussichtsloser.In weiteren Rolen sind Nikola Kastner, Liam Mockridge und Valentina Sauca zu sehen. Neu hinzu kommen zudem unter anderem Nadeshda Brennicke, Daniel Zillmann und Stephan Luca. Produziert wurde «Drift – Partners in Crime» von Heiko Schmidt mit Action Concept in Zusammenarbeit mit Sky Studios. Regie bei den neuen Folgen führte Ngo The Chau nach Drehbüchern von Markus M. Pajtler, Sven Frauenhoff, Andreas Brune, Oskar Sulowski und Thomas André Szabó. Für Sky Deutschland zeichnen Andreas Perzl als Executive Producer sowie Florian Handler als Junior Executive Producer verantwortlich.„Wir sind sehr glücklich, unseren Kunden*Innen bereits im September neue Folgen unserer Action-Thriller-Serie «Drift – Partners in Crime» anbieten zu können und möchten uns herzlich bei Action Concept und bei allen im Team, also sowohl der Crew als auch den großartigen Schauspielern bedanken! In fünf neuen Folgen ermitteln Ali, Leo und Maryam spannende Kriminalfälle und erleben wieder ein Wechselbad der Gefühle und jede Menge rasante Action. Beste Unterhaltung exklusiv bei Sky und WOW“, so Andreas Perzl.Heiko Schmidt fügt an: „Wir haben begeistertes Feedback unserer Zuschauerinnen und Zuschauer bekommen für die ersten Folgen von «Drift – Partners in Crime», deshalb freuen wir uns sehr, dass die Fans nicht allzu lange warten mussten, bis es jetzt mit nochmal fünf actiongeladenen Folgen weiter geht! Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei unserem wunderbaren Cast und Team, ohne die dies alles nicht möglich gewesen wäre – und bei Sky, dass sie uns vertraut und so großartig unterstützt haben."