Peacock feiert Kevin Hart

US-Fernsehen

Zum Start der dritten Staffel seiner Talkshow gibt es auch ein Comedy-Special.

Peacock hat zwei spannende Projekte in Zusammenarbeit mit Kevin Hart und seinem Multiplattform-Medienunternehmen Hartbeat angekündigt. Das Comedy-Specialund die dritte Staffel von Harts Promi-Talkshowwerden beide am 6. Juli zur Feier von Harts Geburtstag Premiere haben.Das neue Special ist ein einstündige Comedy-Show. Kevin Hart reflektiert sich selbst über seine wachsende Familie, Ruhm, Erwähnungen auf Black Twitter und mehr. Hart kehrt mit einem Paukenschlag vor einem ausverkauften Publikum im Resort World in Las Vegas zurück. In diesem "Tell-All"-Special wird das Publikum mit echtem Humor, offenen Gesprächen und urkomischen Lügengeschichten versorgt.In der dritten Staffel seiner Talkshow lassen Hart und seine Gäste die Korken knallen, wenn es um eine Vielzahl von Themen geht, die von witzigen, noch nie erzählten Geschichten bis hin zu karriereentscheidenden Enthüllungen reichen. Jedes einstündige, ausführliche Interview findet in Harts intimem Weinkeller statt. Zu Gast sind die Größen der Unterhaltungsindustrie Bill Maher, Dr. Dre, Dwayne Johnson, Issa Rae, J.Cole, John Cena, Mark Cuban, Sofia Vergara, Will Ferrell und Will Smith.