RTL Crime setzt «Cold Justice» fort

TV-News

Elf neue Episoden werden am späten Sonntagabend ausgestrahlt.

Die Fernsehzuschauer können am Sonntagabend neue Folgen vonsehen. Die Fernsehstation RTL Crime hat angekündigt, die elf neuen Geschichten der sieben Staffel ab 30. Juli 2023 um 21.00 Uhr auszustrahlen. Die Geschichten lagen wohl etwas länger im Archiv, schließlich sind sie trotz Deutschlandpremiere zehn Jahre alt.In der Auftaktfolge untersuchen Kelly und Abbey den brutalen Mord an einer schwangeren jungen Frau in Putnam County, Florida. Es gelang ihr zwar noch, den Notruf zu wählen, sie starb jedoch, bevor sie ihren Mörder benennen konnte. Augenzeugen in einer nahegelegenen Bar könnten helfen, den Fall endlich aufzuklären – wenn sie reden würden.Ab 22.35 Uhr wiederholt RTL Crime weiterhin die Serieaus dem Jahr 2021. Die französische Produktion dreht sich um Anna. Sie ist wie versteinert, muss aber gute Miene zum bösen Spiel machen. Manuel will mit ihrem Sohn fliehen und die einzige Möglichkeit, um Julius zu beschützen, ist mit ihrem Mann zu gehen. So wie früher. Anna spielt Manuels Spiel mit. Und sie merkt, dass die Anziehung zu ihrem Mann, der 20 Jahre an ihrer Seite war, noch immer nicht weg ist – trotz allem, was passiert ist.