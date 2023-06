Filmprogramm in Sat.1 ist für die meisten Sender kaum zu überbieten

Quotennews

RTL führte die Gruppe der privaten Sender an. Doch dahinter führte kaum ein Weg an Sat.1 vorbei.



ProSieben setzte zur Primetime auf eine Wiederholung der Show. Die Übertragung dauerte bis 0.30 Uhr, so dass im Durchschnitt nur 0,40 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm saßen. Dies hatte ein annehmbares Resultat von 2,5 Prozent Marktanteil zur Folge. Bei den 0,28 Millionen Jüngeren landete man mit guten 8,8 Prozent Marktanteil knapp über dem Senderschnitt.Deutlich gefragter war jedoch das Programm, für welches sich Sat.1 entschieden hatte. 1,12 Millionen Zuschauer wollten sich den Abenteuerfilmnicht entgehen lassen. So kam hier eine hohe Quote von 6,1 Prozent zustande. Bei den 0,30 Millionen Umworbenen wurden überzeugende 9,0 Prozent gemessen. Mitkletterte der Marktanteil bei einem Publikum von 0,84 Millionen Menschen weiter auf starke 7,7 Prozent. Die 0,31 Millionen Werberelevanten steigerten sich sogar auf hervorragende 11,7 Prozent.VOX hatte mit dem eigenen Filmprogramm hier das Nachsehen. Nur 0,35 Millionen Neugierige wollten die Komödiesehen, was sich in einem mickrigen Marktanteil von 1,9 Prozent widerspiegelte. 0,19 Millionen 14- bis 49-Jährige beliefen sich auf eine passable Quote von 5,7 Prozent. Mit dem Actionfilm «Mile 22» ► war schließlich eine Steigerung auf 0,59 Millionen Interessenten sowie solide 4,1 Prozent Marktanteil möglich. Auch die 0,28 Millionen Jüngeren kletterten nun auf hohe 9,0 Prozent.