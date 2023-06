«Tatort»-Wiederholung mit Bestwerten

Quotennews

2021 zerlegte der «Tatort: Wie alle anderen auch» die Konkurrenz mit über 10 Millionen Zuschauern. Reicht es auch zwei Jahre später zu dem Sieg?

Ballauf und Schenk holte sich 2021 im Frühjahr stolze 10,05 Millionen Zuschauer ab. Derräumte demnach sehenswert ab. So überzeugten auch 28,1 Prozent am TV-Markt. Nach etwas mehr als zwei Jahren wird der Köln-«Tatort» ein zweites Mal in die Manege geschickt und trotz des deutlich wärmeren Sendeplatzes, kann man im Ersten mit der Sonntags-Leistung wieder zufrieden sein.Insgesamt holte sich das Ermittler-Duo aus der Domstadt in der Wiederholung des Kriminalfalls gute 5,3 Millionen Zuschauer und damit einen erneut überzeugenden Marktanteil von 23,0 Prozent. Bei den jüngeren Zuschauern im Alter von 14 bis 49 Jahren ergab sich eine Reichweite von 0,83 Millionen und damit ein entsprechender Marktanteil von 17,1 Prozent. Mit den 2,5 Millionen, gepaart mit den damals erreichten 24,6 Prozent, konnte so auch diese Leistung nicht wirklich mit dem Premieren-Werten mithalten.Die ZDF-Konkurrenz schickte ein noch älteres TV-Format in das Rennen.mit dem Falllief bereits im Januar 2000 über den Äther. Damals wollten 5,36 Millionen zuschauen, gestern kamen 3,73 Millionen zusammen. Auch hier wird der Marktanteil von 16,2 Prozent nicht enttäuscht haben. Die jüngeren Zuschauer präsentierten sich mit 0,32 Millionen und einem Marktanteil von 6,7 Prozent.