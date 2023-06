«Viktor bringts»: Moritz Bleibtreu dreht neue Amazon-Serie

TV-News

In der Produktion von Real Film spielt der «LOL: Last One Laughing»-Protagonist einen Berliner Service-Techniker, der mit skurrilen Kunden bei der Auslieferung von Haushaltsgeräten in Kontakt kommt.

Moritz Bleibtreu bleibt Amazon Prime Video treu und steht nach der vierten «LOL: Last One Laughing»-Staffel derzeit für ein neues Serien-Projekt vor der Kamera, das im kommenden Jahr auf der Plattform aufschlagen soll. Dabei handelt es sich um die achtteilige Serie, die von Real Film Berlin derzeit in der Hauptstadt produziert wird. Bleibtreu spielt den titelgebenden Service-Techniker, der gemeinsam mit seinem Sohn nicht nur Elektrogeräte installiert, sondern auch Lebenstipps frei Haus liefert. Neben Bleibtreu steht Enzo Brumm als dessen Sohn aus geschiedener Ehe vor der Kamera. „Wenn die Serie nur halb so lustig wird wie während des Drehs – dann wird sie am Ende doppelt so lustig“, hofft Bleibtreu.In einer Mitteilung heißt es über die Serie: Als echter Berliner und Vollblut-Service-Techniker hat Viktor Kudinski (Bleibtreu) immer Recht – zumindest wenn es nach ihm geht. Das sieht Mika (Brumm), sein Sohn aus geschiedener Ehe und neuer Hiwi, jedoch anders. Der Philosophie-Student hat zu allem eine Meinung, aber zumindest fachlich auch extrem wenig Ahnung. Bei der Lieferung und Installation von Waschmaschinen, Kaffeeautomaten oder komplizierten Sound-Anlagen kann Mika daher vor allem im Umgang mit den teilweise skurrilen Kund:innen punkten. So bestreitet das entfremdete Vater-Sohn-Gespann seinen Arbeitsalltag und lernt sich ganz nebenbei auch zum ersten Mal wirklich kennen.In weiteren Rollen sind unter anderem Heino Ferch, David Kross, Caro Cult, Jacob Matschenz, Gro Swantje Kohlhof, Soma Pysall und Daniel Zillmann zu sehen. Als Produzenten fungieren Sibylle Stellbrink und Henning Kamm, Producerin ist Stephanie Lanzinger. Marcus Pfeiffer zeichnet verantwortlich für die Drehbücher, Regie führt Ed Herzog.„Die wechselnden Konstellationen in jeder Folge von «Viktor bringt’s» erlauben es uns, eine große Vielfalt an relevanten Themen unserer Gesellschaft anzusprechen“, erklärt Philip Pratt, Head of German Originals für Prime Video. „Kombiniert mit einer guten Prise Humor, dem großartigen Moritz Bleibtreu und einem starbesetzten Episodencast macht dies «Viktor bringt’s» zu einem echten Traumprojekt für Prime Video.“„«Viktor bringt’s» beruht im Kern auf Drehbuchautor Marcus Pfeiffers persönlichen Erfahrungen. Gepaart mit seinem Wortwitz und Imaginationsvermögen hat er eine wunderbare Basis für das gelegt, was nun folgt – unsere zweite Zusammenarbeit mit Ed Herzog, über die wir uns sehr freuen. Moritz Bleibtreu und Enzo Brumm komplettieren das Dreamteam, zu dem außerdem noch eine ganze Reihe an fabelhaften Menschen vor und hinter der Kamera gehören“, so die Produzenten Sibylle Stellbrink und Henning Kamm. „Wir könnten insofern nicht froher sein über «Viktor bringt’s» – nicht zuletzt auch dank der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Petra Hengge und dem Team von Prime Video.“