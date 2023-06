Schwacher Anime-Sonntag bei RTLZWEI

Quotennews

Seit einigen Montan wird der RTLZWEI-Sonntag von «Mila Superstar», «Sailor Moon» und «Dragon Ball» bestimmt. Mit kaum Erfolg.

Nostalgie hin oder her - RTLZWEI ist mit den altbekannten Anime-Formaten am Sonntag schlichtweg nicht erfolgreich. Ganze vier Stunden verbrachte der Sender gestern mit einem Marktanteil unter 1 Prozent. Das lässt wenig Spielraum für Argumente frei, doch der Reihe nach. Den Anfang machtum 11 Uhr mit vier Folgen am Stück. Es schauten über gut 90 Minuten erst drei Mal 0,05 Millionen Menschen zu, die finale Folge steigerte sich minimal auf 0,06 Millionen. In Marktanteilen sind das 0,6,0,5 und bei den letzten beiden Folgen je 0,6 Prozent. Die Zielgruppe kommt erst je auf 0,04 Millionen Umworbene, dann folgen je 0,05 Millionen. Es ergeben sich so 2,0, 1,9, 2,9 und 2,7 Prozent. Das ist bereits ein äußerst düsterer Start, doch womöglich wird es im Laufe des Tages ja besser werden.Nein. Leider, aus Sicht des Grünwald-Senders, wird es vorerst keineswegs besser. Ab 13 Uhr übernimmtmit gleich fünf Episoden. Die Reichweiten veränderten sich jedoch kaum. 0,08 Millionen Zuschauer, gefolgt von 0,06, 0,07, 0,06 gipfeln in einem neuen Tiefstwert von 0,04 Millionen Zuschauer. Zeitweise sinkt der Marktanteil so auf kaum noch messbare 0,4 Prozent. Die Zielgruppe sind ebenfalls auf bis zu 0,04 Millionen Umworbene ab, immerhin bleibt der Marktanteil stabil über 2 Prozent.Also muss esrichten und tatsächlich können ab 15 Uhr doch noch einige Kohlen aus dem Feuer geholt werden. Bis zur dritten Folge steigert sich die Szenerie zusehends, um 16 Uhr schauen dann plötzlich 0,22 Millionen Zuschauer nach Grünwald, der Marktanteil ist da mit 2,1 Prozent auch nicht mehr allzu gruselig. Die Zielgruppe kommt hierbei auf einen guten Wert von 0,12 Millionen Werberelevante und so 7,1 Prozent am entsprechenden Markt. Jedoch ist dies nur einen Momentaufnahme. In der Folge sinkt die Gesamtreichweite wieder auf bis zu 0,12 Millionen, womit der Marktanteil auf 1 Prozent sinkt.