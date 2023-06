Kabel Eins punktet mit «Sherlock Holmes»

Quotennews

Robert Downey jr. als der meisterhafte Privatdetektiv sorgte für 7,3 Prozent in der Zielgruppe. Damit war Kabel Eins der zweiterfolgreichste Privatsender am Montagabend.

Kabel Eins punktet einigen Wochen mit alten Spielfilmen und lockt sowohl älteres als auch jüngeres Publikum gleichermaßen an. Auch an diesem Montag sendete man mitein über ein Jahrzehnt alten Film, dem es wie einem guten Rotwein erging. Dem Publikum mundete der Streifen mit Robert Downey jr. und Jude Law, es schalteten 0,96 Millionen Zuschauer ein, womit Kabel Eins nicht nur der erfolgreichste Sender der Unterföhringer Sendergruppe wurde, sondern sich im Privatfernsehen nur RTL geschlagen geben musste, wo «The Wheel» 1,29 Millionen Zuschauer registrierte. Für Kabel Eins stand ein toller Marktanteil von 4,4 Prozent zu Buche.In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sahen 0,34 Millionen die Regie-Arbeit von Guy Ritchie. Der Marktanteil wurde auf 7,3 Prozent beziffert, womit erneut das oben geschriebene galt. Nur RTL schnitt mit 10,5 Prozent von den Privatsendern besser ab.konnte das Niveau im Anschluss nicht ganz halten. Die Reichweite auf 0,42 Millionen Zuschauer, darunter 0,11 Millionen Umworbene. Die Marktanteile bewegten sich nun bei noch immer starken 5,1 und 5,9 Prozent.Auch im Daytime-Programm erwischte Kabel Eins einen guten Tag. Das gewohnte Vorabend-Programm begann mitvor 0,40 Millionen Zuschauern. In der Zielgruppe standen 5,9 Prozent zu Buche.sicherte sich ab 18:00 Uhr 0,56 Millionen Zuschauer und 7,7 Prozent. Nurschwächelte in der 19-Uhr-Stunde und erreichte nur eine halbe Million Menschen sowie ausbaufähige 3,6 Prozent.