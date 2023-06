Primetime-Check

Wie lief es für die letzte «The Wheel»-Folge bei RTL? Konnte «Die Gegenteilshow» diesmal punkten? Und wie erging es den US-Serien bei ProSieben?

RTL war mit der Wiederholung einer alten-Folge der reichweitenstärkste Privatsender am Montagabend. Die Folge aus dem Jahr 2021 sahen 1,29 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 5,6 Prozent entsprach. In der Zielgruppe kam der Kölner Sender überraschend auf 10,5 Prozent, nachdem in den vergangenen Wochen die Erstausstrahlungen einstellig geblieben waren.informierte im Anschluss 1,18 Millionen und generierte Marktanteile von 6,3 respektive 10,3 Prozent. VOX setzte ein letztes Mal aufund markierte 0,40 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe war für die Doku-Soap ein Marktanteil von nur 3,9 Prozent drin. Damit musste man sich RTLZWEI geschlagen geben, wo0,94 Millionen Zuschauer unterhielt. Bei den Umworbenen wurde das Camping-Format mit tollen 7,2 Prozent Marktanteil bedacht.Bei ProSieben war die neunte-Folge der 19. Staffel im Programm, die 0,59 Millionen nicht verpassen wollten. In der Zielgruppe waren 6,2 Prozent möglich.steigerte die Sehbeteiligung anschließend auf 0,60 Millionen, der Marktanteil sank auf 5,7 Prozent. Die ersten beiden Folgen der dritten-Staffel waren ab 22:10 Uhr von 0,50 und 0,37 Millionen gefragt. Die Einschaltquoten bewegten bis kurz nach Mitternacht bei 5,3 und 5,7 Prozent. Kabel Eins sendete den Spielfilmvor 0,96 Millionen Zuschauern und fuhr 7,3 Prozent in der Zielgruppe ein. Sat.1 ging mitbaden und erreichte nur 0,57 Millionen sowie 3,4 Prozent.Das öffentlich-rechtliche Fernsehen von Das Erste hatte den Filmzu bieten. Die Wiederholung verfolgten 3,95 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 16,9 Prozent entsprach. In der jüngeren Zuschauergruppe standen grandiose 13,4 Prozent auf dem Papier.informierte ab 21:45 Uhr 2,16 Millionen Zuschauer, die Marktanteile rutschten auf 10,2 und 8,7 Prozent. Im ZDF gab es die Wiederholung vonzu sehen. Den Krimi schalteten 3,43 Millionen ein, was 14,7 respektive 5,7 Prozent nach sich zog.erreichte ab 21:45 Uhr 3,68 Millionen. Das Nachrichten-Duell ging somit klar an den Mainzer Sender, der 17,0 Prozent verbuchte. Bei den Jüngeren hatte Das Erste die Nase vorn, denn das ZDF brachte es auf 8,1 Prozent.