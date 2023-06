«Bozen-Krimi» feiert Jubiläum

TV-News

Der 20. Film wird derzeit gedreht, bei dem Chiara Schoras und Gabriel Raab einmal mehr die Hauptrollen übernehmen.

Mit 7,04 Millionen Zuschauern fuhr die Folge „Die Todsünde“ in diesem Februar einen neuen Reichweiten-Rekord für die ARD-Krimireiheein, die seit 2015 von den beiden Hauptdarstellern Chiara Schoras und Gabriel Raab angeführt wird. Die beiden stehen derzeit für die Filme 19 und 20 als Capo Sonja Schwarz und Jonas Kerschbaumer in den Dolomiten vor der Kamera. Dabei müssen die beiden Südtiroler Kommissare sich auch fragen, für welche Werte es sich zu kämpfen lohnt.Für den 19. Film hat die Merfee Film- und Fernsehproduktion Harald Krassnitzer als Gaststar verpflichtet, der als Vater eines toten Mädchens mit seinem Schicksal ringt und in seiner Verzweiflung eine verheerende Entscheidung trifft. In weiteren Rollen der beliebten ARD-Degeto-Reihe sind unter anderem Hanspeter Müller-Drossaart, Charleen Deetz, Lisa Kreuzer, Gabriela García-Vargas, Valentina Emeri, Silvina Buchbauer, Juri Senft, Hans Stadlbauer, Hannes Wegener, Katrin Pollitt, Anian Zollner, Katharina Nesytowa, Peter Schorn, Christopher Schärf, Paul Triller, Michele Oliveri, Lasse Mhyr, Hubertus Hartmann, Regine Zimmermann und Lilith Häßle zu sehen. Die Dreharbeiten in Bozen, Margreid an der Weinstraße, Eppan, Meran, Brixen, im Villnösstal, Sarntal und Umgebung dauern voraussichtlich noch bis zum 13. Juli.Im 19. Film, der den Arbeitstitel „Mein ist die Rache“ trägt, nimmt das ganze Dorf Anteil, als die 15-jährige Tochter des angesehenen Ortsvorstehers Karl Brandl (Krassnitzer) spurlos verschwindet. Drei Monate später findet man ihre Leiche in einem Waldgebiet, und allen, auch Lisas Vater, ist sofort klar, dass nur einer als Täter in Frage kommt: Lukas Gamper (Senft), ein Sonderling, der mit seinem Großvater (Stadlbauer) auf einem abgeschiedenen Berghof lebt und den Bewohnern schon lange ein Dorn im Auge ist. Dieser Umstand erschwert "Capo" Sonja Schwarz (Schoras) und ihrem Kollegen Jonas Kerschbaumer (Raab) die Ermittlungen, zumal Lukas' DNA-Spuren tatsächlich an Lisas Leiche gefunden werden. Dennoch kommen Sonja Zweifel an seiner Schuld. Als unerwartet Kommissarin Mariella Colombo (García-Vargas) aus Treviso auftaucht, bekommt der Fall eine neue Wendung. Doch der Hass der Dörfler auf die Gampers, angeführt von Brandl, ist nicht aufzuhalten.Die Jubiläumsfolge heißt „Geheime Bruderschaft“ (Arbeitstitel) und dreht sich um die Freimaurerloge "Treue Brüder", die Freundschaft und Zusammenhalt verspricht – Werte, die Kommissar Jonas Kerschbaumer viel bedeuten. Weil er in einer Sinnkrise steckt, nimmt sein bester Freund Claudio (Triller) ihn dorthin mit. Als Claudio bei einem mysteriösen Hubschrauber-Absturz stirbt, ahnt Jonas, dass das kein Unfall war. Kurz darauf wird ein weiteres Logen-Mitglied tot aufgefunden: der Förster Ansgar Politani (Oliveri). Die Ermittlungen führen "Capo" Sonja Schwarz und Jonas, der nun in Loyalitätskonflikte gerät, zu einer Windparkfirma und damit zu einer erneuten Zusammenarbeit mit Mariella Colombo: Die Kollegin aus Treviso hat bereits gegen Valentina Bastoni (Nesytowa), die Betreiberin der Windparkfirma, ermittelt. Doch die Spuren führen noch weiter: zu den geheimen Machenschaften der Freimaurer und des "Meisters vom Stuhl" (Zollner). Als Jonas bei den Freimaurern aufgenommen werden soll, gerät er in tödliche Gefahr.«Der Bozen-Krimi» ist eine Produktion der Merfee Film- und Fernsehproduktion, als Produzent fungiert Eberhard Jost. Regie führte Josh Broecker. Das Drehbuch zu „Mein ist die Rache“ stammt von Mathias Klaschka, das Drehbuch zu „Geheime Bruderschaft“ schrieb Sven Halfar.