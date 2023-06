«Job Switch» verabschiedet sich mit Negativrekord

Quotennews

Die vierteilige VOX-Sendung war zu keinem Zeitpunkt erfolgreich. Auch das Finale blieb mit nur 400.000 Zuschauern blass.

Sicherlich hatten sich die Verantwortlichen von VOX mehr vonerhofft, doch die ersten drei Folgen erreichten im Schnitt nur rund 0,43 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile schwankten zwischen 1,7 und 2,2 Prozent, in der Zielgruppe kam man nur mit Folge zwei in den halbwegs akzeptablen Bereich und sicherte sich 5,9 Prozent. Die beiden anderen Ausgaben kamen nicht über 4,5 beziehungsweise 4,8 Prozent hinaus. Der Staffelabschluss machte seine Sache am gestrigen Montagabend auch nicht besser – im Gegenteil.Die vierte Ausgabe sicherte sich wie die Premiere nur 0,40 Millionen Zuschauer, die einem Marktanteil von miserablen 1,7 Prozent entsprachen. Mit 0,19 Millionen 14- bis 49-jährigen Sehern stand ein neuer Tiefstwert zu Buche und der Sender mit der roten Kugel fiel sogar erstmals unter die Vier-Prozent-Marke zurück. Übrig blieben nur 3,9 Prozent. Im Anschluss steigerte sich die Sehbeteiligung auf 0,46 Millionen Zuschauer für die Folge „Gewinnen und Verlieren in der Karibik“ vondran. Die Wiederholung aus dem Jahr 2015 sorgte für 0,14 Millionen werberelevante Zuschauer, die Marktanteile wurden auf 3,5 respektive 4,6 Prozent beziffert.Am Nachmittag überzeugtein doppelter Hinsicht. Nicht nur die Erstausstrahlung um 17:00 Uhr punktete zweistellig in der Zielgruppe, sondern auch die Wiederholung um 13:00 Uhr. Der Reihe nach: Zur Mittagszeit saßen 0,34 Millionen vor dem Fernseher und verhalten VOX zu tollen 10,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.fiel danach auf 0,23 Millionen und 7,4 Prozent zurück.steigerte ab 15:00 Uhr die Reichweite auf 0,38 Millionen, die Einschaltquote sank auf 7,1 Prozent. Fürreichte es zu 0,43 Millionen und 8,2 Prozent, während die Muttersendung um 17:00 Uhr 0,77 Millionen und 10,8 Prozent markierte. Das Vorabend-Line-up bestehend ausundkam auf 0,71 und 1,00 Millionen Zuschauer sowie 8,5 und 7,5 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen.