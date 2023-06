«Mossad 101»-Schöpfer dreht Serie über Lago-Maggiore-Unfall

International

Ende Mai ging ein kleines Boot auf dem Lago Maggiore unter. Darin befanden sich viele Geheimagenten.

Izhar Harlev, der Co-Schöpfer und Hauptautor von «Mossad 101» und «The Gordin Cell», startet die Regie von, einer Thrillerserie, die sich um den Untergang eines Bootes voller israelischer und italienischer Geheimdienstler auf dem Lago Maggiore in den Schweizer Alpen dreht.Im Auftrag des führenden israelischen Senders Yes TV («Fauda», «Shtisel») wird «Maggiore» von Dafna Prenner von der israelischen Firma Artza Productions, die hinter dem Netflix-Hit «Die Schönheitskönigin von Jerusalem» steht, Leo Maidenberg von der Pariser Firma Place du Marché und Jad Ben Ammar von Kador («Sisters in Arms») und seiner neuen Firma Talea Produzioni in Italien entwickelt und produziert.Die achtteilige Serie wird sich um den Untergang des kleinen Bootes auf dem Lago Maggiore am 28. Mai und die Kette von Ereignissen drehen, die auf die Tragödie folgten. Das Boot sank, nachdem es von einem heftigen Sturm getroffen worden war. Von den 23 Passagieren an Bord ertranken vier Menschen, darunter ein ehemaliger Agent des israelischen Geheimdienstes Mossad, zwei italienische Geheimdienstmitarbeiter und eine Russin.