Elfte «Vanderpump Rules»-Staffel in Produktion

US-Fernsehen

Die Kandidatinnen müssen bereits am Mittwoch wieder vor der Kamera stehen.

Die elfte Staffel vongeht laut Lala Kent am 28. Juni in Produktion. Bei der Beantwortung einer Fan-Frage während des Livestreamings über Amazon am Montag teilte Kent mit, dass sie sich nach „Scandoval“, dem Debakel in Staffel zehn, bei dem Tom Sandoval seine Partnerin Ariana Madix mit dem anderen «Vanderpump Rules»-Star Raquel Leviss betrogen hatte, unsicher fühlt, ob sie zur Serie zurückkehren soll."Wir fangen am Mittwoch mit den Dreharbeiten an, und das macht mir Angst", sagte Kent. "Ich denke nur: 'Oh, wir sind wirklich wieder dabei.' Normalerweise haben wir so viel Zeit zum Verarbeiten – die Dinge ändern sich oft – aber nein. Dies ist das erste Mal, dass es heißt: 'Filmt eine Saison. Oh, warte, etwas wirklich Verrücktes ist passiert. Nehmt die Kameras wieder auf. Hier sind neun Episoden, die ihr euch bis morgen, vor dem Klassentreffen, ansehen könnt. Ach, und übrigens, ihr habt nur noch X Wochen Zeit, um euch zu erholen, bevor wir wieder anfangen.'""Ich beschwere mich aber nicht", fuhr sie fort. "Ich sitze hier und denke: 'Ich bin so müde. Ich weiß nicht, wie es sein wird. Ich bin nervös. Ich brauche eine Pause.' Aber ich mag es zu arbeiten. Ich lebe von einem Zeitplan, weil ich Sternzeichen Jungfrau bin." Es ist noch unklar, welche anderen Mitglieder des Casts in Staffel elf zurückkehren werden.Kent war der erste der «Vanderpump Rules»-Darsteller, der die Beziehung von Sandoval und Leviss vermutete, und wurde in den Episoden rund um den Skandal zum De-facto-Erzähler. Im Gespräch mit ‚Variety‘ im Mai sagte sie: "Ich hatte einfach dieses Bauchgefühl, dass da etwas zwischen den beiden läuft. Ich habe ständig mit den Produzenten darüber gesprochen, also war es wohl unvermeidlich, dass ich diejenige bin, die erzählt, was ich gesehen habe. Man braucht etwas Licht in der Dunkelheit, und ich habe das Gefühl, dass ich in der Lage war, das zu vermitteln, zumindest wurde mir das gesagt."