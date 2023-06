RTL floppt mit Animationsfilm

Quotennews

Bereits seit 2020 läuft «Trolls World Tour» bei Sky über den Bildschirm. Linear sichert sich RTL die musikalische Troll-Party. Doch geht die Premiere böse in die Hose.

2018 lief das mit «Trolls» ► noch gut, doch das Setting war auch komplett anders. Damals holte sich Sat.1 Teil eins der «Trolls»-Reihe ins lineare Programm. Rund 2 Jahre nach dem Streaming-Start kamen im September 2018 gute 1,16 Millionen Zuschauer zur bunten Kugel, vor allem aber überzeugten 0,68 Millionen Umworbenen, die für einen recht starken Marktanteil von 9,5 Prozent sorgten.- der zweite Teil der Reihe - sollte nun am gestrigen Sonntag bei RTL laufen. Der Köln-Sender verbrennt sich hierbei jedoch komplett die Finger.Es kommen lediglich 0,55 Millionen Zuschauer zusammen, der Marktanteil rutscht damit auf für die Primetime desolate 2,4 Prozent ab. Die Zielgruppe kann für RTL die Szenerie in keiner Weise retten, 0,24 Millionen Werberelevante sorgen gerade so für 4,9 Prozent am Markt. Gut, könnte auf den ersten Blick argumentiert werden, womöglich war gestern schlichtweg nicht der richtige Abend für eine Film-Primetime. Weit gefehlt, vor allem ProSieben und Sat.1 glänzen mit Spielfilmen um 20:15 Uhr. Die rote Sieben schicktins Rennen und es schauen gute 1,5 Millionen Zuschauer zu. Bei Sat.1 wollen 1,65 Millionensehen.Auch in Sachen Zielgruppen-Leistung können die beiden Sender brillieren. 0,61 Millionen Umworbene für «Kingsman» und 0,57 Millionen für «Indiana Jones» spiegeln jeweils Leistungen über 10 Prozent wider. ProSieben kommt auf 13,2 Prozent, der Harris Ford-Abenteuerfilm auf 12,3 Prozent. Es gehört jedoch auch zur Wahrheit, dass RTL gestern nicht alleine floppte. RTLZWEI kommt mitauf lediglich 0,25 Millionen Zuschauer im Gesamten, das waren lediglich 1,1 Prozent.