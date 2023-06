Paramount+ sägt «Star Trek: Prodigy» ab

US-Fernsehen

Der Streamingdienst gab zudem bekannt, dass drei weitere Serien keine Fortsetzung erhalten. Zudem werden die Serien offline genommen.

undwurden alle von Paramount+ abgesetzt. Zudem sollen alle vier Serien in den nächsten Tagen vom Streamingdienst genommen werden. "Die Paramount+-Serien «Grease: Rise of the Pink Ladies», «Star Trek: Prodigy», «Queen of the Universe» und «The Game» haben ihre Laufzeiten bei Paramount+ beendet und werden nicht zum Dienst zurückkehren", sagte ein Sprecher von Paramount+. "Wir möchten unseren unglaublich talentierten Schauspielern und Mitarbeitern sowie unseren Produktionspartnern für ihre leidenschaftliche Arbeit und ihr Engagement für diese Programme danken und wünschen ihnen alles Gute für ihre zukünftigen Unternehmungen".Die Nachricht von den Kündigungen und dem damit verbundenen Umzug kommt nur wenige Tage vor dem Start des gemeinsamen Dienstes von Paramount+ und Showtime am 27. Juni. Showtime-Serien wie «Dexter», «Yellowjackets», «Billions» und viele andere werden dann für alle Abonnenten verfügbar sein.Die Absetzung von «Star Trek: Prodigy», der ersten Zeichentrickserie für Kinder im «Star Trek»-Universum, erfolgt trotz der Tatsache, dass die Serie bereits für eine zweite Staffel im Jahr 2021 verlängert wurde. Laut einer mit der Situation vertrauten Person wird die Serie, obwohl sie neben Paramount+ auch auf Nickelodeon ausgestrahlt wurde, auch nicht zu Nickelodeon zurückkehren. Die Mitarbeiter der Serie werden die Postproduktion der 2. Staffel abschließen und dann steht es den CBS Studios frei, die Serie an andere Sender zu verkaufen.CBS Studios kann auch «The Game», das Revival der gleichnamigen CW/BET-Serie, frei vermarkten. Das Revival wurde in zwei Staffeln auf Paramount+ ausgestrahlt. «Grease: Rise of the Pink Ladies» feierte im April seine erste und einzige Staffel auf Paramount+. Die Serie ist ein Prequel zum erfolgreichen Musicalfilm und zur Bühnenshow «Grease». Sie wurde ursprünglich bei Max (ehemals HBO Max) entwickelt, bevor sie 2020 bei Paramount+ in Serie gehen wird. Paramount Television Studios wird die Serie an andere Anbieter verkaufen. «Queen of the Universe» war eine Drag-Show von World of Wonder, derselben Firma, die auch RuPaul's Drag Race produziert. Die letzten vier Folgen wurden am 22. Juni ausgestrahlt und die Serie wird am 30. Juni von Paramount+ abgesetzt.