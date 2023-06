«Top Dog Germany»-Staffelauftakt mit neuen Tiefstreichweiten

Quotennews

So wenige Menschen wie gestern hatten nie zuvor für die Show eingeschalten. Dennoch war RTL zur Primetime der gefragteste der privaten Sender.



Die RTL-Showstartete am gestrigen Abend in die bereits dritte Staffel. Eröffnet wurde ein neuer actionreicher Parcours, durch welchen sich die talentierten Vierbeiner nun wagen müssen. In der ersten Folge versuchen sich unter anderem Cully, Helga, Cola, Toffie, Copernikus, Sugar und Ninja an dieser Aufgabe. Vertreten sind dabei vom Cocker Spaniel über den Husky-Mix bis hin zum Welsh Corgi Pembroke alle möglichen Hunderassen. Während Frank Buschmann und Jan Köppen weiter moderieren, ist Laura Wontorra ohne Angabe von Gründen erstmals nicht mehr im Team dabei.Im vergangenen Jahr war man ebenfalls Ende Juni mit 1,72 Millionen Fernsehende in die neue Staffel gestartet, was für hohe 8,4 Prozent Marktanteil reichte. Die 0,62 Millionen Jüngeren hatten zudem eine starke Quote von 16,1 Prozent eingefahren. Der gestrige Auftakt erfolgte vor 1,55 Millionen Fernsehenden, was dem Format die bislang geringste Reichweite bescherte. Das Resultat waren solide 7,3 Prozent Marktanteil. Auch die 0,45 Millionen Umworbenen waren an diesem Tag so schlecht vertreten wie nie zuvor. Gleichzeitig war es jedoch das gefragteste Format zur Primetime. Gemessen wurde eine gute Sehbeteiligung von 11,5 Prozent.Weiter ging es ab 22.30 Uhr mit der Reportage. Die Sendung hielt weiterhin 1,07 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm. Hier sank der Marktanteil leicht auf passable 6,9 Prozent. Die 0,33 Millionen Werberelevanten rutschten unter den Senderschnitt und landeten nun bei soliden 9,9 Prozent.