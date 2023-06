«Wo die Liebe hinfällt» startet deutlich unter vorherigem Niveau

Quotennews

Das Interesse an der VOX-Dokusoap war gegenüber den vorherigen beiden Staffeln deutlich zurückgegangen.



Bei VOX startete die dritte Staffel der Dokusoap. Die erste der vier neuen Folge war gestern zur Primetime zu sehen. Im Fokus stehen Beziehungen, welche in der Gesellschaft als ungewöhnlich angesehen werden und es wird gezeigt, wie die Liebenden mit diesem Druck von außen umgehen. So ging es etwa um die Beziehung zwischen Nadja und Thaamir, die sich vor drei Jahren in Kapstadt kennenlernten und nun auch einen gemeinsamen Sohn haben. Doch während Thaamir in seiner Heimat in Südafrika bleiben möchte, kann sich Nadja ein Leben dort nicht vorstellen. Beleuchtet wurde außerdem die Beziehung zwischen dem 72-jährigen Bert und seiner 36 Jahre jüngeren Frau Ginger.Die vorherige Ausgabe, welche im Februar zu sehen war, brachte es bei 0,91 Millionen Fernsehenden auf mäßige 3,4 Prozent Marktanteil. Bei den 0,45 Millionen Jüngeren wurden hohe 8,3 Prozent eingefahren. Gestern fanden hingegen lediglich 0,64 Millionen Interessenten auf den Sender, was zu einem mageren Resultat von 3,0 Prozent führte. Auch bei den 0,27 Millionen Umworbenen musste der Sender einen deutlichen Rückgang verkraften. Mit einer Quote von 6,9 Prozent landete man zumindest noch knapp über dem Senderschnitt.Ab 22.15 Uhr übernahm schließlich die Actionromanze. Mit den verbleibenden 0,46 Millionen Zuschauern erhöhte sich der Marktanteil leicht auf maue 3,2 Prozent. Aus der Zielgruppe verfolgten noch 0,15 Millionen Neugierige den Film. Hier stürzte man um mehr als zwei Prozentpunkte auf mäßige 4,8 Prozent ab.