Der ueberreuter-Verlag hat das Buch von Silke Heimes veröffentlicht, das sich vor allem an Jugendliche richtet.

Das neu erschienene Buch "The truth behind your lies" beschäftigt sich nicht nur mit den Problemen, welche Jugendliche in der heutigen Zeit miteinander haben, sondern zeigt auch die Gefahren, Grenzen und Möglichkeiten der modernen Technologien und der sozialen Netzwerke auf. Der Autorin gelingt es dabei hervorragend, sowohl die Gespräche der Jugendlichen untereinander als auch deren Verhaltensweisen realistisch darzustellen. Das Buch, auf dessen Inhalt wir gleich noch zu sprechen kommen, richtet sich an eine ebenfalls junge Zielgruppe. Dies wird auch dadurch deutlich, dass der Verlag ueberreuter zusätzlich noch ein Begleitheft für Lehrer zur Verfügung stellt. Das Buch kann und sollte daher Teil einer Unterrichtsreihe sein und bietet hierfür verschiedene Ansatzpunkte.Nach dem bestandenen Abitur fahren die Freunde Flo, Rod, Jens, Ann und Emmy gemeinsam in die Schweizer Berge. Dort möchten diese nach dem Stress des letzten Schuljahrs noch einmal gemeinsam Urlaub machen. Organisiert wurde die Hütte in den Bergen von einem Mitschüler, dem Außenseiter Jan. Das Angebot klingt für die fünf Freunde verlockend, sodass sie sich wenig Gedanken über die Hintergedanken von Jan machen. Doch dieser hat ihnen die Hütte nicht ohne Grund vermittelt. Denn er hat in der gesamten Hütte Kameras und Mikrofone installiert und möchte die fünf Jugendlichen filmen und bloßstellen. Denn das "perfekte" Leben der fünf Teenager ist bei weitem nicht so perfekt, wie es nach außen gerne dargestellt wird. Daher hat Jan einen eigenen YouTube-Kanal erstellt, über welchen er die Videos der Freunde ausstrahlen möchte. Der Kanal heißt, wie könnte es anders sein, "The truth behind". Was auf den ersten Blick nach einem kindischen Streich klingt, wird sehr schnell viel ernster, als alle Protagonisten es sich erdacht haben. Denn die Zusammenhänge in der kleinen Hütte, aber auch die Dynamik zwischen den Charakteren nimmt einen erstaunlichen Verlauf. Es entsteht ein packender Thriller, dessen Ende kaum ein Leser zu Beginn erahnen kann.Während erwachsene Leser nicht immer den direkten Zugang zu den Lebenswelten der Protagonisten bekommen, sieht dies bei Schülern älteren Jahrgangs noch ganz anders aus. Diese halten sowohl die Figuren als auch deren Intentionen für realistisch und nachvollziehbar. Der somit deutlich einfachere Zugang ist wichtig, damit das Buch auch in der Schule als Lektüre genutzt werden kann. Dennoch handelt es sich um ein spannendes und unterhaltsames Buch, welches auch abseits der Schule wunderbar gelesen werden kann.