Die Kritiker

Eine Berliner Journalistin gerät in Wien in ein böses Spiel - der Ausgangspunkt für eine besonders spannende Mini-Serie in ZDFneo.

Stab Darsteller: Deleila Piasko, Andreas Pietschmann, Luisa-Céline Gaffron, Christoph Luser, Julia Anna Grob, Annely Gerda Prey

Regie: Nina Vukovic

Drehbuch: Stefanie Veith

nach dem Roman von Melanie Raabe

Kamera: Pascal Schmit

Ton: Pavel Jan

Es sind Hundstage in Wien, und in dem erdrückend schwülen Klima zieht gerade die Berliner Journalistin Norah Richter (Deleila Piasko) neu in die Stadt, um für ein Magazin zu schreiben. Ihr erster Auftrag: ein Porträt über einen frauenverachtenden Performance-Künstler, der von der Redaktion eisern fordert, dass nur sie über ihn schreiben darf – eine Bitte, der ihr Chefredakteur nachkommt, auch wenn das zu Konflikten führen könnte. Doch in der österreichischen ZDFneo-Serie «Der Schatten» wird Norahs Alltag bald noch von ganz anderen Ereignissen durcheinandergewirbelt: Denn eine mysteriöse Prophezeiung einer Bettlerin wird bald ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen, und nicht zuletzt die überzeugende Arbeit der Hauptdarstellerin Deleila Piasko lässt den Zuschauer von Anfang an auf dieser Reise mit ihr mitfiebern.Denn Piasko verkörpert Norah Richter mit einer beeindruckenden Präsenz und Vielschichtigkeit. Ihre Darstellung einer zunehmend verunsicherten und paranoiden Journalistin gerät gerade durch ihre Intensität besonders authentisch und künstlerisch beeindruckend. So kann der Zuschauer Norahs inneren Konflikten leicht und durchdringend nachempfinden sowie ihre Angst und ihren Kampf um ihre eigene Identität in einer beeindruckenden Nähe miterleben. Piasko gelingt es dabei hervorragend, die Zerrissenheit ihrer Figur auf subtile und zugleich eindringliche Weise darzustellen. Ihr facettenreiches Schauspiel zieht den Zuschauer unausweichlich in Norahs Welt hinein.Doch «Der Schatten» besticht nicht nur durch die herausragende Leistung von Deleila Piasko, sondern auch durch die fesselnde Atmosphäre und spannende Handlung, die im Verlauf der sechs Folgen zahlreiche Facetten des Lebenslaufs der Hauptfigur beleuchtet und die Geschichte hinter den Traumata aus ihrer Jugendzeit durch ein geschicktes Drehbuch lange im Ungefähren lässt. Die düstere Stimmung, die durch die erdrückende Hitze Wiens verstärkt wird, zieht den Zuschauer dabei ebenso effektiv in ihren Bann und lässt ihn die klaustrophobische Welt von Norah Richter hautnah miterleben. Die Kombination aus mysteriöser Prophezeiung, der Suche nach der Wahrheit einer verworrenen Vergangenheit und den persönlichen Konflikten der Hauptfigur schafft dabei eine packende Erzählung, die von Anfang bis Ende fesselt.Die visuelle Gestaltung der Serie ist daneben nicht minder beeindruckend. Die Kameraarbeit gelingt äußerst ästhetisch und fängt die beklemmende Stimmung der Handlung perfekt ein. Die intensiven Close-ups und die gezielte Lichtsetzung verstärken die Spannung und sorgen für eine eindringliche Darstellung der Emotionen der Charaktere.So kann «Der Schatten» als herausragende Serie mit einer starken Hauptdarstellerin, einer fesselnden Atmosphäre, ihrer eindringlichen visuellen Gestaltung und der mitreißenden Handlung konsequent überzeugen und den Zuschauer in eine Welt voller Geheimnisse und düsterer Abgründe entführen, deren vielschichtige und authentische Hauptfigur im deutschsprachigen Serienfernsehen weiterhin Ihresgleichen sucht.