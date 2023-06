«Der Herr der Ringe»: Rechtekosten bekannt

International

Das schwedische Unternehmen hat nur 395 Millionen US-Dollar für die weltweiten Rechte bezahlt.

Die Embracer Group, das schwedische Spielekonglomerat, das sich im letzten Sommer überraschend die Rechte an «Herr der Ringe» und «Der Hobbit» gesichert hat, hat nun endlich verraten, wie viel es bezahlt hat - und es scheint ein Schnäppchen gewesen zu sein. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Karlstad hat bestätigt, dass es 4,2 Milliarden SEK - 395 Millionen Dollar nach heutigem Umrechnungskurs - für den Erwerb von Middle-Earth Enterprises von der Saul Zaentz Company im vergangenen August ausgegeben hat.Zum Zeitpunkt der Ankündigung des Geschäfts wollten Embracer und Saul Zaentz nicht sagen, für wie viel die «Herr der Ringe»-Holding verkauft wurde. Aber Schätzungen gingen damals davon aus, dass die Rechte - die weltweite Rechte an Filmen, Videospielen, Brettspielen, Merchandising, Themenparks und Bühnenproduktionen umfassen - bis zu zwei Milliarden Dollar wert waren.Im Gegensatz dazu soll Amazon allein 250 Millionen Dollar für die Rechte an der Fernsehserie «Die Ringe der Macht» bezahlt haben, die sie direkt aus dem Nachlass von J.R.R. Tolkien erworben haben (das Recht, eine «LOTR»-Fernsehserie mit mehr als acht Episoden zu drehen, war eine der wenigen Beteiligungen an der Serie, die nicht Saul Zaentz gehörte)