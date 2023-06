«The Flash» wird zum Kassendesaster

Kino-News

Die Kinotickets für die Superhelden-Verfilmung verkaufen sich nicht gut.

ist die zweite von vier DC-Verfilmungen mit Mega-Budget, die das Studio in diesem Jahr auf den Markt bringen will, beginnend mit «Shazam! Fury of the Gods» im März, gefolgt von «Blue Beetle» und «Aquaman and the Lost Kingdom» im August und Dezember. Diese Filme wurden jedoch von einem Führungsteam konzipiert und genehmigt, das das Studio inzwischen verlassen hat. An ihrer Stelle haben die neuen DC-Studios-Chefs James Gunn und Peter Safran angekündigt, dass sie das DC-Franchise im Jahr 2025 neu starten werden, beginnend mit Gunns «Superman: Legacy».Die Produktionsbudgets und wahrscheinlichen Marketingausgaben für diese vier Filme werden laut Experten außerhalb des Studios insgesamt zwischen 1,1 und 1,2 Mrd. Dollar kosten. Aber «Shazam! 2» ist bereits ein Flop und hat weltweit nur 133 Millionen Dollar eingespielt. Und «The Flash» hat in den USA und Kanada nur 55 Millionen Dollar eingespielt, weltweit waren es bis zum 19. Juni 135,7 Millionen Dollar – weit unter den Erwartungen und bei weitem nicht so viel, wie ein Film dieses Kalibers und dieser Kosten braucht, um die Gewinnzone zu erreichen."Der Film sollte im Inland 120 Millionen Dollar einspielen", sagt ein Branchenveteran, der an vielen großen Kampagnen mitgearbeitet hat. "Das ist ein komplettes Desaster". Der «The Flash»-Start hatte auch mit beispiellosen Schwierigkeiten zu kämpfen, die durch seinen Star verursacht wurden. Mit Ausnahme eines Auftritts bei einer auf Fotos beschränkten Premierenveranstaltung in diesem Monat hat sich Miller seit August völlig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.