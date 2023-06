Los penaltis del Croacia-España arrasan como lo más visto del año

International

Während die UEFA Nations League in Deutschland eher gemächliche Werte abstaubte, schalteten bei La1 über sieben Millionen Menschen ein.

Das Finale der UEFA Nations League zwischen Kroatien und Spanien hat den Sonntagabend vor allem aus zwei Gründen geprägt. Erstens der Sieg der spanischen Fußballnationalmannschaft und zweitens die Einschaltquoten für das Spiel (37,7 Prozent), die Verlängerung (41,7 Prozent) und das Elfmeterschießen (48,4 Prozent), wobei letzteres mit 7,261 Zuschauern das meistgesehene Spiel des Jahres 2023 war.Der Fernsehsender La1 konnte sich über 5,230 Millionen Fernsehzuschauer freuen, die das reguläre Spiel sahen. Die Verlängerung sicherte sich 6,417 Millionen Spanier. Obwohl die Uhrzeit mit dem Elfmeterschießen schon fortgeschritten war, blieben noch zahlreiche Menschen wach. Der Fernsehsender verbuchte 4,062 Millionen Menschen, die die Highlights verfolgt. Der Marktanteil blieb mit 33,3 Prozent sehr hoch.Im Anschluss sendete La1 noch den Spielfilm «Batman v. Superman». Dieser konnte die Fußballfans allerdings nicht mehr mitnehmen. Nur 0,463 Millionen Menschen blieben bis tief in die Nacht wach. Der Marktanteil sank auf 9,4 Prozent. Der Fernsehsender Antena 3 setzte auf die Wiederholung von «Mask Singer: Adivina quién canta», die spanische Version von «The Masked Singer». Das Halbfinale lockte nur noch 0,895 Millionen Spanier an, am Mittwoch erreichte die Erstausstrahlung 1,43 Millionen Zuseher. Das Finale holte am Mittwoch 1,44 Millionen Zuschauer und 16,9 Prozent Marktanteil. Im kommenden Jahr ist eine vierte Staffel geplant.Beim US-Fernsehsender FOX stand der Sonntag ebenfalls im Zeichen von Fußball. .Ab 14.30 Uhr übertrug man die UEFA Nations League und sicherte sich 0,831 Millionen Zuschauer, wovon 325.000 zwischen 18 und 49 Jahre alt waren. Der Sportsender FOX Sports1 generierte mit dem Halbfinals 0,166 und 0,128 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen standen 73.000 und 64.000 auf dem Papier. Das Spiel um Platz 3 sicherte sich 0,174 Millionen. Die US-Zuschauer schauten am Samstag lieber Golf, das bei NBC 4,014 Millionen Menschen holte. Ab 13.00 Uhr waren 0,843 Millionen Umworbene dabei.