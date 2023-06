«Haustierprofis» könnte besser laufen

Quotennews

Ein großes Publikum war zur Stelle, als Das Erste wieder mit «Brisant» die Boulevardthemen auspackte.

Weil die werktägliche Serie «Rote Roten» in einer Sommerpause weilt, testet derzeit Das Erste am Mittag. In der siebten Folge begrüßte Tierfreund Ralph Morgenstern zahlreiche Tierbiersitzer mit ihren Schützlingen. Dieses Mal sahen 0,49 Millionen Menschen zu, der Marktanteil wurde mit 6,7 Prozent beziffert. Es befanden sich 0,05 Millionen junge Menschen unter den Zuschauern, das 14.10-Uhr-Format schnappte sich miese vier Prozent Marktanteil.Zwischen 16.10 und 17.00 Uhr stach Das Erste nicht etwa in See, sondern blickte nach Berlin. Dort führte Stephanie Müller-Spirra durch die Übertragung der Special Olympics. Das 50-minütige Fenster erreichte allerdings nur 0,49 Millionen Fernsehzuschauer, wovon 0,03 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile beliefen sich auf 5,4 Prozent bei allen sowie 2,1 Prozent bei den jungen Menschen.Um 17.15 Uhr fasste man indie Boulevardthemen des Tages zusammen. Es gab durchaus viele Menschen, die sich dafür interessierten. 1,13 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein und sicherten der blauen Eins 11,1 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen war das Interesse deutlich geringer, es wurden 0,07 Millionen ermittelt. Der Marktanteil lag bei 4,4 Prozent.