«Emily in Paris»-Star spricht über die Liebe für die Stadt

Laut Arnaud Binard wird Paris in der Serie übermäßig schön dargestellt.

Arnaud Binard, der in der Netflix-Seriedie Rolle des Laurent spielt, sprach auf dem Monte-Carlo-Television-Festival über seine Gedanken zu der Serie. Er lobte den Schöpfer der Serie dafür, dass sie über die Oberfläche hinausgeht und tiefere Themen erforscht. "Ich denke, das unglaubliche Talent von Darren Star besteht darin, all die Dinge, die man als Klischees bezeichnen würde, in etwas sehr Substanzielles, etwas sehr Menschliches zu verwandeln. Und am Ende des Tages geht die Show noch ein bisschen weiter", sagte Binard.Der Schauspieler ist aufgrund von Terminkonflikten in der ersten Staffel erst in der zweiten Staffel zur Serie gestoßen. Die Serie wurde oft für ihre verträumte Darstellung von Paris gelobt, die die Stadt in einer künstlerischen und zugleich surrealen Vision zeigt. Binard räumt ein, dass die Serie eine Perspektive zeigt, die vielleicht nicht ganz der Realität entspricht. "Es ist eine Vision, nicht künstlich, sondern eine verträumte Art, Paris zu sehen. Aber die Realität sieht vielleicht so aus wie Ihre Gedanken und Ihre Fantasien", sagt er. Diese Darstellung von Paris fange das Wesen der Stadt ein, in der sich die Fantasie mit der Realität vermische, so Binard.Als Schauspieler, der das Privileg hatte, in der Stadt zu arbeiten, wisse er um den Reichtum und die Tiefe des Erbes der Stadt. Die Museen, die Architektur und die Schichten der französischen Geschichte verflechten sich zu einer intensiven Erfahrung, sagte er. Für Binard ist ein Spaziergang durch Paris eine Reise durch die Zeit, ein Eintauchen in die lebendige Vergangenheit und Gegenwart der Stadt. "Paris ist eine Stadt der Geschichte, Geschichte im Werden", fügte Binard hinzu.