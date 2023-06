MagentaTV integriert Pluto TV

TV-News

Die Deutsche Telekom hat mit Paramount einen Deal geschlossen, der Pluto TV für alle MagentaTV-Kunden ab Ende Juni in die Hardware integriert.

Nachdem MagentaTV zuletzt sein Angebot durch die Integration von Netflix mit Werbung erweitert hatte, geht der Ausbau des Portfolios nun weiter. Die Telekom und Paramount haben sich auf eine umfangreiche Kooperation geeinigt, in deren Zentrum die Einbindung des kostenlosen und werbebasierten Streamingangebots Pluto TV steht. Bei neuen MagentaTV-Kunden ist Pluto TV ab dem 28. Juni in der Hardware vorinstalliert, alle anderen können die Pluto-TV-App einfach und kostenlos über den Google Play Store herunterladen. Eine zusätzliche Registrierung ist für die Nutzung von Pluto TV nicht erforderlich.Pluto TV bietet mehr als 150 kuratierte lineare Channels mit Serien, Kinofilmen, Comedy, Sport und Dokumentationen. Das FAST-Channel-basierte Angebot reicht von themenbasierten Kanälen wie „Pluto TV Star Trek“ oder „Pluto TV Anime“, über Crime- und Mystery-Klassikern wie „X-Faktor: Das Unfassbare“, Serien-zentrierten Channels wie „SpongeBob Schwammkopf“, „South Park“ oder „Beverly Hills 90210“, zu Doku-Channels wie „Pluto TV History“ und vielen mehr. Außerdem verfügt Pluto TV über mehr als 1.000 Stunden On-Demand-Inhalte in der programmbegleitenden Mediathek, die ebenfalls über MagentaTV abrufbar sind.„Die Kooperation mit Pluto TV ist ein weiterer Baustein unserer erfolgreichen Strategie“, so Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, über die Partnerschaft. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden gemeinsam mit starken Partnern das beste TV-Erlebnis zu bieten. Mit der Pluto TV App erweitern wir jetzt unser lineares TV-Angebot um hochwertigen Content aus zahlreichen Genres – und das ohne Aufpreis. Darüber hinaus führen wir unsere Kunden erstmals an das Innovations-Thema FAST Channels heran, das für die Plattform MagentaTV perspektivisch immer stärker an Bedeutung hinzugewinnen wird.“„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der Deutschen Telekom. Endlich können wir mit PlutoTV alle Kund*innen von MagentaTV mit auf unsere Reise zu den aufregendsten TV-Momenten unserer Zeit nehmen", fügt Sabine Anger, SVP Streaming bei Paramount, an. „Ob große Hollywood-Dramen, Standup-Comedy vom Feinsten, aktuelle Y2K-Trends oder gemeinsamer Familienspaß – unsere über 150 kuratierten Pluto TV Kanäle stehen für alle Kund*innen von MagentaTV bereit und das weiterhin kostenlos!“