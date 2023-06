«Böhmi brutzelt» mit Engelke, Berben und Özcan

TV-News

ZDFneo hat weitere Gäste für Jan Böhmermann Kochsendung bestätigt. Ursprünglich war auch Nina Chuba angekündigt gewesen, die der Sendung nun aber doch fernbleibt.

Ab dem 8. Juli tauscht Jan Böhmermann seinen Säbel der Satire gegen Kochlöffel ein und begrüßt im Vorabendabendprogramm von ZDFneo das Publikum zur dritten Staffel seiner Kochsendung. Während die Ausgaben jeweils einen Tag vor der linearen Ausstrahlung ab 10:00 Uhr in der ZDFmediathek abrufbar sind, zeigt ZDFneo die Folgen immer samstags ab 19:45 Uhr.Das Konzept der Sendung sieht vor, dass Böhmermann mit einem wechselnden Gast am Herd steht und die beiden jeweils ein Gericht kochen. Welches Rezept sein Gast mitbringt, erfährt Böhmermann erst zu Beginn jeder Folge. Dabei geht es stets um das Wesentliche und um das persönliche Verhältnis der Gäste zum Kochen und Essen. „Meine Gäste und ich kochen, was wir glauben, kochen zu können. Scheitern bei der Zubereitung oder im Geschmackstest ist ausdrücklich erlaubt. Es geht um das Soziale des Kochens, nicht um Wettbewerb“, so Böhmermann über das Konzept.Inzwischen ist auch bekannt, welche Gäste bei der Produktion von UFE beteiligt waren. In der ersten Folge kocht der Moderator mit der strikten Veganerin Anke Engelke. Er bereitet ein Chili sin carne vor, während sie das georgische Gericht "Badridschani" kocht und nebenbei noch vegane Plätzchen backt. In den weiteren Folgen legen sich Iris Berben, Laura Freigang, Sally Özcan, Jurassica Parka und Nura die Kochschürze an. Ursprünglich war auch Nina Chuba angekündigt gewesen, die nun aber doch nicht Teil der Sendung sein wird.