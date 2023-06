«Job Switch» verharrt auf schwachem Niveau

Quotennews

Erneut reichte es nicht für mehr als eine halbe Million Zuschauer. Auf dem Quotenmarkt gab es zudem einen schmerzhaften Rückschlag.

Anfang des Monats sahen 0,40 Millionen Zuschauer die Premiere des VOX-Formats, was einem katastrophalen Marktanteil von 1,7 Prozent entsprach. In der Zielgruppe standen lediglich 4,5 Prozent zu Buche. Vor acht Tagen steigerte sich die Doku-Soap auf 5,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt belief sich die Reichweite auf 0,49 Millionen, der Marktanteil auf 2,2 Prozent. In Woche drei war keine weitere Steigerung drin, die Werte sackten ab. Diesmal sorgten 0,41 Millionen Fernsehschauende für 1,9 Prozent. Zum werberelevanten Publikum gehörten nur 0,21 Millionen Zuschauer. 4,8 Prozent Marktanteil waren die Folge.„Neustart am Ballermann“ lautete das Motto ab 22:15 Uhr bei. Die Folge des VOX-Klassikers stammte allerdings bereits aus dem April 2018. Die Wiederholung, in der Familie Lindemann vom Bodensee nach Mallorca auswanderte, um dort ein Schnitzelrestaurant zu eröffnen, gefiel 0,52 Millionen Zuschauern. Wie Familie Suski ihr gesamtes Vermögen in eine Traumvilla auf Mallorca steckte und dann feststellte, dass die Villa unbewohnbar ist, sorgte für ordentliche 7,6 Prozent Markanteil beim jungen Publikum.Am Vorabend stellte VOX im Rahmen vonzum ersten Mal seit September 2022 wieder die Frage, wer der Profi ist. Den Auftakt, den die 55-jährige Tine übernahm, verfolgten erstmals seit Ende Mai wieder mehr als eine Million Zuschauer. 1,08 Millionen Menschen generierten 5,9 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe waren mit 0,30 Millionen starke 9,5 Prozent drin.