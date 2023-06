«Nord bei Nordwest» gewinnt den Samstag

Quotennews

Mit dem Krimi «Nord bei Nordwest» holt sich das Erste den Tagessieg in Sachen Reichweite.

Es reichen 3,72 Millionen Zuschauer und damit verbundene stolze 20,2 Prozent, um den gesamten Samstag in Sachen Reichweite zu gewinnen.kommt mit der besten Gesamtreichweite des gesamten gestrigen Tages über alle Sender blickend daher. Bei den 14- bis 49-Jährigen sieht es hingegen ganz anders aus, wenn auch der Tagessieg erneut zum Ersten geht.Dieum 20 Uhr holt sich mit 0,49 Millionen jüngeren Zuschauern die beste Reichweite in dieser Zuschauergruppe, am Markt waren kurz vor der Primetime so 19,1 Prozent möglich. Der Krimi um 20:15 Uhr ließ dann spürbar nach, 0,28 Millionen verblieben, womit noch 8,7 Prozent gehalten werden konnten. Das ZDF präsentierte sich mit der eigenen Primetime direkt hinter dem Ersten.sicherte sich insgesamt gute 3,17 Millionen Zuschauer und damit verbunden starke 17,2 Prozent am gesamten TV-Markt. Bei der jüngeren Zuschauerschaft konnte das Zweite dem Ersten gänzlich die Stirn bieten, mit 0,4 Millionen Jüngeren präsentiert das ZDF das beste Vollprogramm über alle Sender blickend. Der Marktanteil von 11,5 Prozent bestätigt die gute Leistung.