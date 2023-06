Quotencheck

In acht neuen Ausgaben machte es sich Carolin Kebekus zur Aufgabe, ihre Zuschauer zu unterhalten.

ging erstmals im Mai 2020 als Fortsetzung von «Pussy Terror TV» auf Sendung. In der inzwischen fünften Staffel unterhält die Comedian ihre Zuschauer im Ersten. Jede der Folgen setzt sich auf seinem Stand-up, einem Themenstück, Einspielern, einem Gästetalk sowie einem kurzen Spiel zusammen. In den Einspielern sind häufig Marina Hill und Mai Thi Nguyen-Kim zu sehen. Gemeinsam mit ihren prominenten Gästen reflektiert Carolin Kebekus ihre Sicht auf die Welt und will dies alles mit Unbeschwertheit und Leichtigkeit transportieren.Die Folgen sind stets am Donnerstag, meist ab 22.50 Uhr, zu sehen. Der Auftakt der fünften Staffel verschob sich allerdings auf kurz nach Mitternacht und fand somit erst am Freitag, den 07. April statt. Trotz der späten Uhrzeit fanden 0,94 Millionen Fernsehende auf den Sender, was zum Staffelbestwert von passablen 9,5 Prozent Marktanteil führte. Mit 0,15 Millionen Menschen war das jüngere Publikum an diesem Abend so klein wie an keinem anderen Tag. Hier kamen noch akzeptable 6,0 Prozent Marktanteil zustande. Eine Woche später startete man schließlich ab 22.50 Uhr und fuhr mit 1,23 Millionen Interessenten die Rekordreichweite ein. Akzeptable 8,0 Prozent Marktanteil waren das Resultat. Bei den 0,37 Millionen Jüngeren wurde mit hohen 9,9 Prozent Marktanteil der Staffelbestwert aufgestellt.In der darauffolgenden Woche hatte sich die Reichweite jedoch auf 0,88 Millionen Menschen verkleinert, so dass man beim Tiefstwert von lediglich schwachen 5,5 Prozent landete. Auch die 0,19 Millionen 14- bis 49-Jährigen kamen nach einem Verlust von fünf Prozentpunkten nur auf den Negativrekord von mauen 4,9 Prozent. Am 27. April hatte man sich zumindest wieder auf 1,02 Millionen Zuschauer und magere 6,9 Prozent erholt. Die 0,20 Millionen Jüngeren landeten bei mäßigen 5,8 Prozent Marktanteil.Auch eine Woche später ging es mit 1,07 Millionen Neugierigen sowie 7,6 Prozent Marktanteil weiter aufwärts. Bei einem jüngeren Publikum von 0,29 Millionen Menschen standen nun überdurchschnittliche 8,3 Prozent auf dem Papier. Am darauffolgenden Donnerstag fielen die 0,90 Millionen Fernsehenden jedoch wieder auf ernüchternde 6,1 Prozent zurück. Bei den 0,19 Millionen 14- bis 49-Jährigen ging es mit mageren 5,2 Prozent ebenfalls deutlich abwärts.In der Woche darauf startete die Ausstrahlung erst um 23.35 Uhr, wodurch sich das Publikum auf den Tiefstwert von 0,71 Millionen Menschen verkleinerte. Dennoch erhöhte sich die Sehbeteiligung auf 6,5 Prozent. Die 0,22 Millionen Jüngeren erzielten hingegen wieder gute 8,5 Prozent Marktanteil. Zur vorerst letzten Folge am 25. Mai schalteten 0,90 Millionen Interessenten ein, was zu niedrigen 6,2 Prozent Marktanteil führte. Die 0,20 Millionen jüngeren Zusehenden beendeten die Ausstrahlung mit annehmbaren 6,3 Prozent.Für die acht neuen Episoden der Comedyshow fanden sich im Schnitt 0,96 Millionen Fernsehzuschauer vor dem Bildschirm ein. Dies resultierte in einem mauen Marktanteil von 7,1 Prozent. Etwas besser fiel das Fazit bei den durchschnittlich 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährigen aus. Hier stand eine annehmbare Quote von 6,9 Prozent auf dem Papier. In der ersten Hälfte des Jahres 2022 hatten 0,89 Millionen Zuschauer lediglich 6,5 Prozent Marktanteil erreicht. Die 0,21 Millionen Jüngeren hatten mit 6,1 Prozent Marktanteil ebenfalls schwächer abgeschnitten. So war gegenüber dem Vorjahr zumindest eine leichte Verbesserung zu erkennen.