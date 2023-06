«Shopping Queen»-Wiederholung übertrumpft die Primetime

Quotennews

Guido wird diese Schlagzeile gerne lesen, wobei es mit seinem Format gar nicht übermäßig gut gelaufen ist. Die Primetime bei VOX war schlichtweg schlecht.

Aus Sicht der Gesamtreichweite können sich direkt sechs Formate vor der Primetime bei VOX platzieren, so bleibt kein andere Schluss offen, das 20:15 Uhr-Programm bei VOX war nicht gut. 0,32 Millionen Zuschauer und damit nur 1,9 Prozent Marktanteil, die Zielgruppe mit 0,17 Millionen Umworbenen und 5,0 Prozent immerhin nicht komplett verfehlt.floppt am Samstagabend völlig. Wie sehr?Das lässt sich einfach analysieren. Aus Sicht der Gesamtreichweite warum 2 Uhr in der Nacht mit 0,33 Millionen stärker, der Uhrzeit entsprechend liegt der Marktanteil bei starken 9,8 Prozent.um 16 Uhr schafft es mit 0,34 Millionen Zuschauern besser zu sein, wenn auch am Tag der Marktanteil mit 4,1 Prozent nicht allzu sehr glänzt. Um 3 Uhr in der Nacht kommt der Sender mit der roten Kugel erneut mit «Medical Detectives» und ebenfalls 0,34 Millionen Zuschauern vor die Primetime.Die gewohnt starken Tier-Formate am Vorabend besetzen das Treppchen der Gesamtreichweiten-Tabelle.schafft es auf 0,58 Millionen Zuschauer,steigert um 18 Uhr auf 0,64 Millionen bevorum 19 Uhr auf 0,69 und damit den Tagesbestwert von VOX steigert. Der Marktanteil sinkt im gegensatz zur Reichweite von 6,8 auf 6,2 und 5,1 Prozent.