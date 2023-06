«Schloss Einstein» stößt auf ein dunkles Kapitel der DDR-Geschichte

TV-News

Aktuell laufen die Dreharbeiten der 27. Staffel, die im Frühjahr 2024 bei KiKA gesendet wird.

Die 27. Staffel der erfolgreichen KiKA-Seriewird aktuell und noch bis Ende Oktober in Erfurt gedreht. Es entstehen 26 neue Folgen, in denen die Protagonisten einem dunklen Kapitel der DDR-Geschichte auf der Spur sind. Alles beginnt damit, dass sich die Kölnerin Maxi sich ans Gebäude des Albert-Einstein-Gymnasiums kettet, weil sie auch ohne Erlaubnis ihrer Mutter ans Einstein will. Der Grund dafür ist Maxis Oma, die geborene Erfurterin ist vor Kurzem gestorben und hat Maxi vor ihrem Tod ein Geheimnis über einen Schatz aus DDR-Zeiten anvertraut. Diesen Schatz will Maxi unbedingt finden. Doch dafür muss sie die vier Teile einer Schatzkarte ausfindig machen.Zunächst versucht sie es allein, doch schnell merkt sie, dass sie die Hilfe der anderen Einsteiner braucht. Mit ihrer Schatzsuche steckt Maxi schließlich die ganze Schule an. Gemeinsam überreden die Schülerinnen und Schüler Direktor Chung Chung (Ill-Young Kim) sogar zu einer außerplanmäßigen Projektwoche. Anlässlich des 35. Jahrestags der Friedlichen Revolution im kommenden Jahr greift die Produktion der Saxonia Media unter Federführung des MDR ein noch immer präsentes Thema der Geschichte auf: der Enteignung von Kunst und Antiquitäten in der DDR. Die Aufarbeitung und Rückgabe dauern bis heute an.Insgesamt sechs „Neue“ ziehen in der 27. Staffel ins Internat ein: Schatzsucherin Maxi (Kiana Ben Attou) und ihr Unterstützer Karl (Lance Gernot Simon) sowie das ständig streitende Geschwisterduo Eleonora „Elly“ (Nelly Borodina) und Joshua (Georg Trappe). Neu ist auch Tahmina (Janisa Glasow), die sich für die Rettung des Science Labs „ShareSpace“ einsetzt. Und schließlich Simon (Marlon Heinrich), von dessen Sporttalent nicht nur Herr Hauser (Frederic Heidorn) begeistert ist, sondern auch Einsteiner finden seine lockere Art cool, solange man sich nicht auf ihn verlassen muss.Produzentin ist Yvonne Abele, Producerin Anne Schmidt, die Redaktion beim MDR verantworten Anke Lindemann und Nicole Schneider. Head-Autorin der Serie ist Luise Lindner. Weitere Drehbuchautoren sind Anna Dimitrova, Janine Dittmann, Dana Bechtle-Bechtinger, Georg Malcovati, Paul Markurt, Anne Gröger, Luisa Nöllke, Djawid Balakarzai, Max Honert, Yashi Freitag, Livia Valensise, Marvin Machalett. Regie führen Ali Hakim, Anne Thieme, Nadine Keil, Severin Lohmer, Alkmini Boura und Nils Dettmann.