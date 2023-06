«Citadel» habe Probleme beim sehr abgestumpften US-Publikum

Vermischtes

Die Amazon Studios-Drama-Chefin Odetta Watkins hofft, dass die Menschen die Serie noch finden.

Odetta Watkins, Leiterin des Bereichs Dramaserien bei Amazon Studios, sagt, dass das Big-Budget-Drama „, das noch nicht in den wöchentlichen Streaming-Ranglisten von Nielsen auftaucht, noch Zeit brauche, um beim „sehr abgestumpften“ US-Publikum zu wachsen. Die Geschäftsführerin sprach am Sonntag auf dem Banff World Media Festival in Alberta, Kanada, wo «Citadel» während einer von Elaine Low von The Ankler moderierten Podiumsdiskussion mit internationalen Medienführern diskutiert wurde.Auf eine Frage zum schleppenden Erfolg von «Citadel» im Inland, aber dem starken Abschneiden im Ausland – und ob dies für Prime Video von Bedeutung sei – antwortete Watkins: "Ich kann Ihnen sagen, dass die kreativen Aspekte von «Citadel» im Vordergrund stehen: "Aus kreativer Sicht kann ich Ihnen sagen, dass «Citadel» für mich ein Sieg ist, denn die Show wurde so konzipiert, dass sie die Welt ansprechen kann."Watkins räumte ein, dass "nicht jede Show an jedem Ort auf dem gleichen Niveau einschlagen wird, aber wenn das Franchise wächst, habe ich das Gefühl, dass die Zahlen überall steigen werden, auch im Inland." Sie fuhr fort: "Ich glaube, es gibt so viele Kapitel in dieser Serie. Ich denke, man wird sehen, wie das Publikum im Laufe der Zeit anders reagiert. In den USA sind wir sehr abgestumpft und sehen alles mit einem kritischen Auge, wie 'Hmm, diese [Staffel] war nicht so gut wie die letzte'. Ich denke einfach, dass [«Citadel»] Zeit braucht, um zu wachsen.