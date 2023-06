Sky Studios erweitern Drama-Team

England

Unter anderem holte man Ellen Marsh von der Firma Bad Wolf.

Die zu Comcast gehörenden Sky Studios haben ihr Schauspielteam aufgestockt, zwei neue Führungskräfte eingestellt und andere befördert. In einem Memo, das am Montag in Umlauf gebracht wurde, bestätigte Drama-Direktorin Meghan Lyvers, dass die Bad Wolf-Produzentin Ellen Marsh dem Team als Leiterin der Serienentwicklung beigetreten ist, während Megan Spanjian von UTA noch in diesem Sommer als Senior Executive Producer einsteigen wird.Sam Hoyle, der letztes Jahr als ausführender Produzent eingestiegen war, hat die Rolle des Redakteurs übernommen und berichtet an Katherine Butler. Hoyle wird mit Paul Gilbert, Manpreet Dosanjh und Sholla Caramba-Coker zusammenarbeiten, während Tilly Coulson weiterhin die Entwicklungsabteilung für die Auftragsvergabe leiten wird.Bei Bad Wolf war Marsh unter anderem Co-Produzentin der Specials zum 60-jährigen Jubiläum von «Doctor Who». Zuvor arbeitete sie an «Industry» und «Succession» für HBO. Bei Sky wird sie sich auf die fortgeschrittene Entwicklung von Drehbüchern sowie auf grüne Serien konzentrieren, die in Produktion gehen. Zu Marshs direkten Untergebenen gehören Christabel Rose-Brown und der Drehbuchautor Angus Towler.