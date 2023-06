Französische Koch-Serie kommt

International

Antonin Carême steht in Mittelpunkt der neuen Serie, die Martin Bourboulon verantwortet.

Apple TV+ wird mit, einer neuen Originalserie über den ersten Starkoch der Welt, Antonin Carême, unter der Regie von Martin Bourboulon das üppige kulinarische Erbe Frankreichs aufgreifen.Das französische Drama mit acht Episoden spielt im 19. Jahrhundert und zeichnet die weitreichende Geschichte von Carême nach, der es von bescheidenen Anfängen in Paris bis zum Gipfel des kulinarischen Ruhms im Europa Napoleons brachte. Er wurde nicht nur ein berühmter Koch, sondern auch ein Spion für Frankreich, da sein Talent und sein Ehrgeiz die Aufmerksamkeit mächtiger Politiker, einschließlich Napoleons, auf sich zogen. Die Serie beleuchtet die armselige Realität der Küchen des 19. Jahrhunderts, die im Kontrast zur Opulenz der Villen und der mondänen Aristokraten steht.«Carême» wird von einer französischen Starbesetzung angeführt, darunter Benjamin Voisin, der mit dem Cesar ausgezeichnete Schauspieler von «Lost Illusions» und «Summer of 85» in der Titelrolle. Voisin wird neben Jérémie Renier («My Way», «Saint Laurent») als Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, einem machiavellistischen Diplomaten, der Außenminister in der Regierung von Napoleon Bonaparte war, und Lyna Khoudri, dem Cesar-Preisträger aus «Papicha» und «November» , als Henriette, Carêmes Geliebte und gefährlichste Bedrohung, zu sehen sein.