Kanada bereitet sich auf Streik vor

Zahlreiche US-Serien laufen im Nachbarland bei verschiedenen Fernsehsendern.

Während der WGA-Streik weitergeht, gehen die kanadischen Fernsehsender ihren Geschäften nach – zumindest vor der Kamera. Bell Media und Corus Entertainment veranstalteten letzte Woche in Toronto Upfront-Präsentationen für Werbekunden und Medienkäufer, während Rogers Sports & Media sich für eine virtuelle Präsentation entschied. (Der öffentlich-rechtliche Sender CBC verzichtete auf die traditionelle Veranstaltung für die Branche und hielt stattdessen eine Reihe von Meetings ab, plant aber eine Auftaktveranstaltung im Spätherbst).Im Laufe der Woche stellten die Verantwortlichen des Unternehmens die Sendepläne für die Saison 2023/24 vor, die von amerikanischen Akquisitionsprogrammen geprägt sind. Sie rühmten sich mit kanadischen Eigenproduktionen und speziellen Inhalten. Rogers kündigte die viel beachtete neue Serie «Law & Order Toronto: Criminal Intent» an. Bell Media hat sein Originalprogramm auf über 1.000 Stunden aufgestockt und die bevorstehende Einführung von Werbeblöcken für seinen Streaming-Dienst Crave bekannt gegeben. Und Corus bestätigte 25 neue und wiederkehrende Originaltitel.Die Veranstaltungen konzentrierten sich deutlich weniger auf die traditionellen Herbstprogramme als in den Vorjahren, da die Unternehmen weniger Talente einflogen, um Akquisitionen zu fördern. Das hielt die kanadischen Filmemacher jedoch nicht davon ab, bei den Vorführungen in L.A. im vergangenen Monat Inhalte der amerikanischen Studios aufzuschnappen, denn dort gab es immer noch reichlich Stoff zu probieren."Dieses Jahr gab es keinen großen Unterschied in Bezug auf die Verfügbarkeit", sagt Pat DiVittorio, Bell Medias Vizepräsident für Programmgestaltung, CTV und Speciality, gegenüber ‚Variety‘. "Wir haben einige wirklich gute Sendungen gesehen, die vielleicht nur nicht zu dem Zeitpunkt auf dem Sendeplan landen, zu dem sie normalerweise auf dem Sendeplan landen würden."