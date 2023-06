Stühlerücken bei Fremantle

England

Die Firmen Thames und Naked haben neue Geschäftsführer benannt.

Naked und Thames, zwei Firmen für Shows von Fremantle U.K., haben ihre neuen Geschäftsführer vorgestellt, die an Amelia Brown, CEO von Fremantle U.K., berichten werden. Tom O'Brien, der nach dem Ausscheiden von Fatima Salaria derzeit als Geschäftsführer von Naked fungiert, wird diese Position dauerhaft übernehmen. In der Zwischenzeit hat Thames Charlie Irwin vom Director of Programs zum MD befördert.O'Brien und Irwin werden die strategische Ausrichtung sowie den kreativen und kommerziellen Output der beiden Labels beaufsichtigen. O'Brien ist seit sieben Jahren bei Naked, wo er Sendungen wie «Brian Cox: How the Other Half Live» und «The Rap Game U.K.» entwickelt und produziert hat. Davor arbeitete er bei Remarkable Television, TwoFour und Electric Ray.Irwin begann seine Karriere bei Thames vor über 20 Jahren, als er an der ersten Staffel von «The X Factor» arbeitete. Seitdem hat er dort und bei anderen Unternehmen gearbeitet und Shows wie «I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!» und «Saturday Night Takeaway» produziert, bevor er zu Thames zurückkehrte, wo er vor vier Jahren zum Programmdirektor ernannt wurde."Ich bin überglücklich, Charlie und Tom in diese Positionen befördern zu können", so Amelia Brown, CEO von Fremantle U.K.. "Beide haben lange Zeit damit verbracht, ihre jeweiligen Labels zu den Besten ihrer Klasse zu machen, und ich bin sehr gespannt, wohin sie sie führen werden. Tom hat entscheidend dazu beigetragen, Naked von einem kleineren Factual-Entertainment-Label zu einem der größten in der Branche zu machen. Er ist ungeheuer kreativ und seine Fähigkeit, Formate zu kreieren und zu verkaufen, ist unübertroffen."